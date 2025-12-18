Se confirmó la fecha y horario de la Finalissima. Se jugará en el Estadio Lusail, el mismo donde Argentina se consagró campeón del mundo.

Argentina-España se jugará el 27 de marzo en Qatar a las 15

La CONMEBOL y UEFA, junto con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), anunciaron este jueves la sede, fecha y horario de la Finalissima masculina 2026.

El encuentro enfrentará a Argentina, ganador de la CONMEBOL Copa América 2024, ante España, campeón de la UEFA EURO 2024, en un duelo entre los dos monarcas continentales.

El partido se celebrará en el Estadio Lusail, en Doha, Qatar, el viernes 27 de marzo de 2026, con inicio a las 21:00h (hora local) - 18:00h GMT/ 15:00h ARG.

“Este partido emblemático es más que una competición; es un símbolo de cooperación y respeto entre confederaciones, y una oportunidad para que los aficionados disfruten de un acontecimiento verdaderamente histórico”, destacó el presidente de la CONMEBOL, Alejando Domínguez.

Introducida como parte de la estrecha colaboración entre la UEFA y la CONMEBOL, la Finalissima celebra la excelencia del fútbol reuniendo a lo mejor de Sudamérica y Europa. Argentina, vigente campeón del mundo, ganó la edición en 2022, derrotando 3-0 a Italia en Wembley, Londres.

El presidente de la UEFA, Aleksander eferin, afirmó: “Este partido simboliza la unión de dos continentes futbolísticos y demuestra el alcance global de nuestro deporte en un encuentro de enorme prestigio. Esperamos vivir una velada inolvidable de fútbol de élite y celebración internacional”.

Más detalles sobre la organización del partido y la venta de entradas serán comunicados en las próximas semanas.