Argentina perdió en suplementario ante Dominicana

Por su segunda presentación en la AmeriCup de Nicaragua, cayó 84-83 tras igualar en el tiempo regular. Este lunes cerrará la fase de grupos.

Por la segunda fecha del Grupo C, Argentina cayó este domingo en tiempo suplementario ante República Dominicana por 84-83 en un partido que comandó durante más de tres cuartos y llegó a estar nueve arriba. En dos ocasiones, los dirigidos por Pablo Prigioni tuvieron la bola para ganar, pero la victoria quedó para su rival. Este lunes, el seleccionado nacional cerrará la primera fase ante Colombia desde las 18:40. Con una victoria asegurará su lugar en la próxima ronda.

Argentina fue ampliamente superior en el comienzo del encuentro. Con agresividad en la defensa de media cancha y buenas conexiones en ataque, tomó rápida ventaja. La ejecución ofensiva permitió tiros de alto porcentaje en un contexto en el que destacaron los jugadores interiores del elenco nacional, liderados por Fran Caffaro. El primer período cerró con ventaja de 19-13.

Argentina bajó su efectividad en el arranque del segundo pero sostuvo la ventaja gracias a un impecable trabajo defensivo y a la presencia en el rebote ofensivo. El ingreso de Jean Montero le dio desequilibrio al elenco isleño, que subió el ritmo y llegó al gol. Un parcial de 5-0 a favor de Dominicana en el final del período lo acercó a tres de cara al entretiempo: 36-33.

Al regreso de los vestuarios, el juego se volvió más físico y friccionado. Argentina apoyó su goleo en la generación del perímetro, con un gran parcial de Nicolás Brussino y un dominante pasaje de Gonzalo Corbalán, el goleador del encuentro. Argentina ganó el período por la mínima y cerró 55-51 arriba.

En un contexto de paridad, Dominicana consiguió su primera ventaja a mediados del último parcial y desde entonces el juego cambió. El trámite se volvió más dinámico, con alta efectividad e intercambiando canastas. Un triple de Vildoza puso a Argentina al frente a menos de un minuto, luego su rival lo empató desde la línea y Argentina falló la última.

En la prórroga, Dominicana arrancó con mayor claridad en la ejecución, pero no logró despegarse. Tras un par de intentos fallidos, triples de Vildoza y Corbalán le dieron la ventaja a Argentina a falta de 30 segundos. El elenco caribeño pasó al frente con 17 segundos por jugar y el elenco nacional no pudo capitalizar la última pelota del encuentro.

Gonzalo Corbalán fue el más destacado del equipo con 20 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias. José Vildoza firmó un doble-doble de 16 unidades y 10 asistencias, en tanto que Francisco Caffaro aportó 16 y 5 rebotes tras un comienzo arrollador. Argentina lanzó 12 de 36 en triples y capturó 20 rebotes ofensivos pero intentó solamente cuatro tiros libres en todo el juego.

En su próxima presentación, los dirigidos por Pablo Priogioni enfrentarán a Colombia, por la última fecha del Grupo C. Será este lunes desde las 18.40hs y con una victoria asegurará su lugar en los cuartos de final.