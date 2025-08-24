Se enfrentan este lunes desde las 21:30 por la primera final del torneo Apertura de básquet. El partido se jugará en el “Cemento Comodoro”.

'Petro' y Gimnasia inician la lucha por el título en Primera Femenino

Petroquímica recibirá este lunes a Gimnasia y Esgrima por el primer juego -serie al mejor de tres partidos- de la final del torneo Apertura 2025 de básquet de Primera división de la rama femenina.

El encuentro, que se jugará en el gimnasio Cemento Comodoro de Kilómetro 8, dará comienzo a las 21:30 y será controlado por Leandro Aguirre, Marcia Carrizo y Rodrigo Alvarez. Agustina Hernández será la comisionada técnica.

El segundo punto de estos playoffs será el próximo domingo a las 21 en el Socios Fundadores. Y en caso de un tercero, el mismo tendrá lugar el lunes 1 de septiembre en el “Cemento Comodoro”.

Por otra parte, este miércoles, en el Socios Fundadores, se iniciará la final de la rama masculina, que tiene como protagonistas a Gimnasia y Náutico Rada Tilly.

Los jueces de este primer duelo serán Matías Carrizo, Facundo Iza y Axel Catalán. El comisionado técnico del encuentro será Juan Carlos Pérez.

El segundo juego será el miércoles 3 del próximo mes y si la serie llegase a un tercer juego, el mismo se desarrollará un día después en el Socios.

Programa

LUNES 25

En el gimnasio “Cemento Comodoro” – Km 8

21:30 Primera Femenino: Petroquímica vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: Leandro Aguirre, Marcia Carrizo y Rodrigo Alvarez.

CT: Agustina Hernández.

2º juego

DOMINGO 31

En el Socios Fundadores

21:00 Gimnasia y Esgrima vs Petroquímica.

3º juego (de ser necesario)

LUNES 1

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

21:30 Petroquímica vs Gimnasia y Esgrima.

MIERCOLES 27

En el Socios Fundadores

21:30 Primera Masculino: Gimnasia y Esgrima vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Matías Carrizo, Facundo Iza y Axel Catalán.

CT: Juan Carlos Pérez.

2º juego

MIERCOLES 3

En Náutico Rada Tilly

21:30 Náutico Rada Tilly vs Gimnasia y Esgrima.

3º juego (de ser necesario)

JUEVES 4

En el Socios Fundadores

21:30 Gimnasia y Esgrima vs Náutico Rada Tilly.