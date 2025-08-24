'Petro' y Gimnasia inician la lucha por el título en Primera Femenino

Petroquímica recibirá este lunes a Gimnasia y Esgrima por el primer juego -serie al mejor de tres partidos- de la final del torneo Apertura 2025 de básquet de Primera división de la rama femenina.
El encuentro, que se jugará en el gimnasio Cemento Comodoro de Kilómetro 8, dará comienzo a las 21:30 y será controlado por Leandro Aguirre, Marcia Carrizo y Rodrigo Alvarez. Agustina Hernández será la comisionada técnica.
El segundo punto de estos playoffs será el próximo domingo a las 21 en el Socios Fundadores. Y en caso de un tercero, el mismo tendrá lugar el lunes 1 de septiembre en el “Cemento Comodoro”.
Por otra parte, este miércoles, en el Socios Fundadores, se iniciará la final de la rama masculina, que tiene como protagonistas a Gimnasia y Náutico Rada Tilly.
Los jueces de este primer duelo serán Matías Carrizo, Facundo Iza y Axel Catalán. El comisionado técnico del encuentro será Juan Carlos Pérez.
El segundo juego será el miércoles 3 del próximo mes y si la serie llegase a un tercer juego, el mismo se desarrollará un día después en el Socios.
Programa
LUNES 25
En el gimnasio “Cemento Comodoro” – Km 8
21:30 Primera Femenino: Petroquímica vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: Leandro Aguirre, Marcia Carrizo y Rodrigo Alvarez.
CT: Agustina Hernández.
2º juego
DOMINGO 31
En el Socios Fundadores
21:00 Gimnasia y Esgrima vs Petroquímica.
3º juego (de ser necesario)
LUNES 1
En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8
21:30 Petroquímica vs Gimnasia y Esgrima.
MIERCOLES 27
En el Socios Fundadores
21:30 Primera Masculino: Gimnasia y Esgrima vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Matías Carrizo, Facundo Iza y Axel Catalán.
CT: Juan Carlos Pérez.
2º juego
MIERCOLES 3
En Náutico Rada Tilly
21:30 Náutico Rada Tilly vs Gimnasia y Esgrima.
3º juego (de ser necesario)
JUEVES 4
En el Socios Fundadores
21:30 Gimnasia y Esgrima vs Náutico Rada Tilly.