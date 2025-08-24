El conjunto comodorense se mide este lunes desde las 11:30 ante Polis San Francisco de México. El torneo SE juega en Curitiba, Brasil.

Fratellos debuta en el Mundial de Clubes de Fútbol 7

Este lunes comenzará en la ciudad de Curitiba, Brasil, una nueva edición del Mundial de Clubes de Fútbol 7, certamen que contará con la presencia de Fratellos de Comodoro Rivadavia.

El equipo, bajo la conducción táctica de José González, está conformado por los jugadores: Facundo González, Alan Calfú, Juan Galván, Lucas Cabral, Sergio Gallardo, Juan Pablo Mancilla, Eliezer Rojas, Federico Cerezo, Enzo Jones, Felipe Mancilla y Lisandro Mandarino.

Fratellos integrará el Grupo F junto a Polis San Francisco (México) y Bagagem Futebol Clube (Brasil). El debut está programado para este lunes a las 11:30 frente al conjunto mexicano, mientras que desde las 16:30 cerrará la fase de grupos enfrentando al representante brasileño.

Los partidos se podrán seguir en vivo a través de la plataforma de YouTube, mediante los canales oficiales: GOAT youtube.com/@canalgoatbr y Canal F7 TV youtube.com/@F7TVplay

Fixture – Grupo F

LUNES 25

11:30 Fratellos vs Polis San Francisco (México)

16:30 Fratellos vs Bagagem FC (Brasil)