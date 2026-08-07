La Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rada Tilly invita a la comunidad a disfrutar de un nuevo fin de semana con propuestas culturales gratuitas en el Centro Cultural Rada Tilly. Artes visuales, teatro y un espectáculo de magia y humor integran una programación pensada para compartir en familia y seguir promoviendo el acceso a experiencias artísticas de calidad.

Arte, teatro y show de magia: la agenda cultural para este fin de semana

La agenda comenzará el sábado 8 de agosto a las 18 horas con la inauguración de la muestra "Donde el paisaje escribe", de la artista visual Lila Gastaldi.

Radicada en Comodoro Rivadavia desde 1974, Gastaldi cuenta con una destacada trayectoria que incluye más de treinta exposiciones individuales y setenta y siete muestras colectivas. Su producción artística encuentra inspiración en los paisajes, la luz y los colores de la Patagonia, construyendo una identidad visual profundamente ligada al territorio. Además de su labor como artista, impulsa proyectos de formación y acompaña a jóvenes creadores a través de distintas iniciativas educativas.

El horario de visita luego de su inauguración es de martes a domingos de 18 a 20 horas y de martes a viernes de 10 a 12 horas en el Centro Cultural Rada Tilly.

Ese mismo sábado, a las 21 horas, el escenario del Centro Cultural recibirá al Grupo de Teatro Joiuen con la obra "El alma también", escrita por la dramaturga argentina Teresita Galimany.

El elenco de la ciudad presenta una propuesta que narra el reencuentro de dos hermanas que, tras veinte años de distancia, vuelven a enfrentarse con los recuerdos, los silencios y los secretos familiares que resurgen luego de la muerte de su madre. Una historia atravesada por las emociones, la memoria y la posibilidad del perdón.

La programación continuará el domingo 9 de agosto a las 18 horas con "Te lo cuento con magia", un espectáculo que propone una experiencia diferente al combinar magia de alto impacto, mentalismo, humor e interacción permanente con el público.

Con un formato teatral dinámico, el show invita a los espectadores a convertirse en protagonistas de los efectos más sorprendentes, fusionando la comedia con ilusiones, predicciones imposibles y demostraciones de mentalismo que desafían la lógica. La propuesta contará además con la participación especial de Mimi Arket y el musical de Los Tangueros, ofreciendo una experiencia para disfrutar en familia.

Todas las actividades se realizarán en el Centro Cultural Rada Tilly y serán con entrada libre y gratuita.

Desde la Secretaría de Cultura invitamos a vecinos, vecinas y visitantes a acercarse durante el fin de semana para compartir estas propuestas que promueven el encuentro, el disfrute y el acceso a distintas expresiones artísticas en un espacio abierto a toda la comunidad.