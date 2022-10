Asaltaron y balearon a un peluquero en la calle Alem

Los habitantes de La Loma este miércoles desde temprano se vieron conmocionados por el violento robo registrado en la peluquería ubicada en la calle Alem casi Dorrego, a escasos metros de la Escuela provincial N° 133.

El peluquero Ricardo Do Carmo (60) estaba en el comercio cuando irrumpió el asaltante, quien le habría pedido la plata de la recaudación. El delincuente extrajo un arma de fuego y baleó al comerciante pese a que –según trascendió- le iba a entregar lo que tenía. Fue durante un forcejeo, según le contó Do Carmo a su esposa cuando lo encontró malherido.

La mujer, de 70 años, le relató a la policía de la Seccional Segunda que “escuché que mi esposo gritaba en la peluquería (que está enfrente del domicilio); por eso salí y entré por la puerta del costado. Cuando voy bajando las escaleras, sale un sujeto y me dice que me calme, y me quería llevar para adentro” del local.

En el forcejeo “me tiró al piso, me pegó un golpe de puño en la cara y me tiró algo en la cara que me produjo ardor”. En esos dramáticos instantes “me hago la desmayada” y el asaltante escapó. La desesperada mujer corrió hacia el portón para pedir ayuda y el esposo salió de la peluquería ensangrentado.

Una vez que fueron socorridos por los vecinos de ese transitado sector de La Loma, Do Carmo fue trasladado al Hospital Regional, con una herida de bala en el lateral izquierdo del cuello. Se informó que se encuentra en observación y se analiza si será intervenido quirúrgicamente.