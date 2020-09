Fueron más de 50 referentes de gimnasios, espacios recreativos, responsables de espacios de danza y centros culturales que también se vieron afectados por las restricciones y el anuncio de hoy que se ampliara el Decreto por 14 días más y se analiza si se vuelve a fase 1.

En el Gimnasio Municipal Nº 1, finalizó el encuentro mantenido con autoridades municipales; entre ellos Gustavo Fita, secretario de Coordinación de Gabinete y el titular del Ente deportivo municipal, Hernán Martínez.

Después de la reunión se pactó un nuevo encuentro para el jueves mientras se aceleran los subsidios que fueron comprometidos desde el Estado municipal a este sector.

Gustavo Fita, secretario de Coordinación de Gabinete, en La Cien Punto Uno, declaró que “entre mañana y pasado veremos según las estadísticas. Ellos plantearon una reunión con el Comité de Salud para dar su punto de vista y les prometimos la gestión”.

El funcionario se comprometió a plantear ante el Comité de Salud, según dijeron desde el sector, que el cierre de gimnasios “no sirvió para nada”.

Mientras que desde los Centros de Pilates se preguntaron “¿con qué finalidad nos cierran si el virus no paró? No podemos encerrarnos y nos tienen que dejar trabajar. Nos están por desalojar y nos vamos sin respuestas”.

También entre los presentes dejaron entrever que “en diez días más estará el subsidio; depende de los gastos que uno tenga en cada lugar”.

Minutos después, en contacto con El Patagónico, Gustavo Morón, del Gimnasio Stadium aseguró que “nos vamos disconformes. Estamos en una situación donde todos los comercios están trabajando” y sostuvo que “nos parece injusto estar cerrado, desde el punto de vista laboral es arbitrario e injustificado”.

“Por otro lado se sabe bien y es una pena defender a esta altura que el ejercicio físico levanta el sistema inmunológico y que te obliguen a encerrarte, a no defenderte, a no trabajar, no ayuda” agregó. “Asesinar a los gimnasios no es solución del problema”.

Sobre la respuesta de las autoridades, Morón indicó que la misma “es dilatada, es ambigua, te van a sostener ante el Comité de Crisis que cerrar los gimnasios no sirvió de nada, pero no es que van a ponerse la camiseta a defendernos. En absoluto. Nos vamos indefensos, con las manos vacías frente a las autoridades”.

Ante el futuro panorama para el sector, dijo que “es muy negro para todos, hay gente que esta negociando para que nos los desalojen. Yo vivo exclusivamente del gimnasio. Estuvimos cerrados tres meses y medio y no se optimizaron cantidad de camas, ni médicos especializados”.

Sobre el subsidio que les aportaría el Estado municipal, sobre el final, expresó que “se agradece, pero son un par de curitas, lo que queremos es trabajar dignamente. El subsidio y el negocio cerrado es una condena a muerte un poco más lenta, nada más”.