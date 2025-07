Alberto Julio Fernández era referente cultural y exdirector del Museo Histórico Municipal de José C. Paz.

Asesinaron a un reconocido historiador en su casa de José C. Paz

Alberto Julio Fernández, un reconocido historiador de 75 años, fue hallado muerto en su casa de José C. Paz durante la mañana de este domingo y sospechan que fue asesinado en un robo, indicaron fuentes policiales a Infobae.

En un examen preliminar en la escena del crimen, una casa de la Manzana 9 del Barrio de viviendas Municipales Storni, la causa de la muerte fue asfixia por estrangulamiento. Creen que el homicida habría utilizado una bufanda que encontraron en el cuello de la víctima. A simple vista, no se observaban otras lesiones, agregaron las fuentes consultadas.

Las fuentes detallaron que el cuerpo se hallaba en el dormitorio, junto a la cama, tendido en el suelo, de cúbito ventral, vestido, pero con los pantalones y ropa interior bajos.

Al mismo tiempo, señalaron que los accesos a la vivienda se encontraban abiertos, sin signos de violencia o efracción y que había desorden solo en el cuarto donde se encontró a la víctima, no así en el resto de la vivienda.

Los investigadores de la Sub DDI de José C. Paz observaron, por otro lado, que la casa conservaba electrodomésticos y mobiliario intactos, pero no había rastros del celular del historiador.

Por último, las fuentes aseveraron que los vecinos consultados no escucharon ruidos extraños, gritos o pedidos de auxilio durante la madrugada, cuando se habría cometido el crimen.

Fernández se desempeñaba como director del Museo Histórico Municipal “José Altube”. De amplia trayectoria en el ámbito cultural de la Provincia de Buenos Aires, fue dos veces presidente y dos veces vicepresidente de la Federación de Entidades de Estudios Históricos de la Provincia. Además, trabajó como sacerdote, teólogo, docente y fue fundador de la Universidad Nacional de José C. Paz.