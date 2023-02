ATECh admite que el paro no tuvo el acatamiento esperado

El Maitén, Epuyén, El Hoyo, Cushamen y Lago Puelo fueron las localidades donde más adhesión tuvo el paro docente que se concretó el lunes. Así lo informó la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh), el único de los cinco gremios docentes que decidió ir a la huelga el primer día de clases.

Según el mismo, en la Comarca Andina fue donde más se sintió el descontento por la última oferta salarial del Gobierno provincial. El gremio considera que el aumento del 38%, dividido en cuatro cuotas, es insuficiente en el marco del atraso en sus haberes debido al contexto inflacionario.

En tanto, la Regional Este, que nuclea a los trabajadores de Rawson y Trelew fue la segunda que registró un alto grado de adhesión al paro. “En otras regionales se dieron adhesiones muy dispares entre escuelas. En algunas escuelas la adhesión fue baja”, admitió el gremio conducido por Daniel Murphy.

“Docentes de diez provincias paramos por salario. Vemos que la política del Gobierno nacional no toca los intereses de quienes se benefician con la inflación que duele en el bolsillo del pueblo. El acuerdo con el FMI que implica entre otras cosas topes salariales, agrava más la situación dándole letra a los sectores que prometen que con más ajuste van a solucionar los problemas”, subrayaron desde ATECh.

“¡Nos sacan un certificado de pobreza y lo festejan! En la paritaria nacional se estableció un salario mínimo de 130 mil pesos que no alcanza a cubrir la canasta familiar. Pero en Chubut, en marzo, ni siquiera se llega a 100 mil pesos”, cuestionaron.

“Aunque Arcioni diga que lo gestionó para que alcance a docentes de Chubut, es la paritaria la que establece la obligación de compensar esa diferencia. Eso no es aumento. Es un bono en negro. No es para todos los docentes. Y es sólo para que no lleguemos a la indigencia; no va a la jubilación ni al SAC”, criticaron.

Desde el sindicato docente más numeroso de Chubut consideran que “nos quieren hacer creer que no podemos cambiar nada por las maniobras del gobierno y los que se prestan a estas. Penosamente hay quienes reproducen ese discurso. Es un año electoral y habrá quienes quieren ‘tranquilidad’ para que sus candidatos hagan campaña”.

Asimismo, anunciaron que se movilizarán en el marco de las actividades programadas en cada localidad para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el miércoles 8.