ATECh considera un ajuste los anuncios de Arcioni

El gobernador Mariano Arcioni anunció el pase a planta de 8.500 agentes y un aumento escalonado del 38% hasta agosto con una revisión en el mes de julio si la inflación superara el incremento aplicado. También comunicó que el incremento del 70% en las asignaciones familiares previsto para febrero se pagará en enero.

En este marco, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh) cuestionó que no fue convocada al acto ni firmó acuerdo celebrado por el mandatario provincial en Rawson.

“Tristemente Arcioni parece creer que, si no nombra al sector docente, o a la ATECh, puede lograr imponer su discurso y hacer creer a la comunidad que hay acuerdos, y que ‘las cosas están bien’, que hay diálogo y una política que da respuestas. Los y las habitantes de Chubut sabemos que no es así. No hay diálogo, hay imposiciones. No hay soluciones, hay ajuste”, denunciaron desde el gremio conducido por Daniel Murphy.

“Este gobierno no cumple decenas de leyes, pero cuando lo hace lo anuncia como un logro: el anuncio del pase a planta de 8.500 estatales, oculta que es ilegal sostener trabajadores precarizados en el Estado, como ha hecho Arcioni durante años. La actualización de las asignaciones familiares está establecida por ley”, cuestionó.

Asimismo, ATECh manifestó que no hay precisiones sobre “el aumento” y recordó que, durante 2020 y 2021, “este gobierno destruyó el poder adquisitivo del salario docente con el congelamiento salarial. En 2022, pese al reclamo constante, la pauta salarial quedó por debajo de la inflación, agravando la situación”.

Es por eso que el sindicato que nuclea a la mayor parte de los docentes en Chubut exigió respeto por todos los derechos de los trabajadores. “Ningún docente por debajo de la línea de la pobreza, pago inmediato de la actualización a las jubilaciones, no al trabajo no remunerado, pago de los salarios adeudados (2020, 2021 y 2022), devolución descuentos arbitrarios por paro, respeto al régimen de licencias, devolución de salarios descontados por licencias médicas, no a la extensión horaria, no al cierre de carreras en el nivel superior, y aumento real del presupuesto educativo para edificios, equipamiento y cargos”, demanda.

“Hay plata, pero el gobierno protege los privilegios de quienes se enriquecen con los recursos de nuestra provincia”, criticaron desde ATECh.