Aumento de contagios en los chicos de 3 a 11 años

Aunque por lo general desarrollan cuadros leves, cada vez hay más chicos internados por COVID. La jefa de Gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, Sonia Tarragona, alertó sobre el incremento exponencial de contagios en los chicos de entre 3 y 11 años. “Se está notando un crecimiento más grande en esos grupos”, admitió.

Esta realidad la adelantó Oscar Trotta, miembro del Consejo de Administración del Hospital Garrahan. El médico reveló que debieron abrir una tercera sala de internación para pacientes y que en apenas 15 días pararon de 15 a 55 menores hospitalizados por coronavirus.

En declaraciones radiales a Urbana Play, la funcionaria reconoció lo preocupante de la situación. “Es tan rápido y tan vertiginoso el crecimiento que todavía no tenemos una conclusión, pero sí se está notando un crecimiento más grande en esos grupos que son los que tiene menos porcentaje de población vacunada”, señaló.

La positividad en ese segmento pasó de 2,3 a 20% durante las últimas semanas.

Pero esta situación crítica no es privativa de la Ciudad de Buenos Aires. En Rosario se observa la misma dinámica en los últimos días. En el sistema de salud pública hay una docena de niños internados.

Según los últimos datos oficiales, gran parte de esa población infantil no completó su esquema de vacunación. El 25% (casi 1.600.000 niños) solo tiene la primera dosis y el 35% (poco más de 2.335.000) no ha sido vacunado. Es decir que un 60% de la población pediátrica no se encuentra totalmente protegida.

La funcionaria admitió que “no hay ninguna manera de detener la transmisión de ómicron, está en todo el país”, e incluso “no ha resultado tener barreras internas”. Sin embargo, destacó el efecto de las vacunas sobre las internaciones: “No tenemos un impacto fuerte en las terapias intensivas y las muertes. Se han descalzado las curvas y esperamos que se mantenga de esa manera. Es lo que se ve en el mundo. Casos leves o moderados que no tensionan el sistema de salud”.

Al ser consultado sobre los aislamientos e hisopados, Tarragona explicó que “depende de si estás o no vacunada y si tenés o no contacto estrecho con un caso positivo. Contacto estrecho vacunada sin síntomas, 5 días de aislamiento. Tres días más de cuidado con eventos masivos y ya estás de alta. Vacunada con síntomas, siete días y tres de cuidados adicionales”, recordó.

Fuente: Infobae