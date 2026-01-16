Avanza la finalización de la planta baja en la Escuela Municipal

El intendente Othar Macharashvili recorrió la obra de ampliación de la Escuela Municipal N° 2006. La ampliación apunta a dar respuesta al crecimiento anual de la matrícula.

Este viernes por la tarde, el intendente Othar Macharashvili junto al presidente y el gerente ejecutivo de la Agencia Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate y Domingo Squillace, de manera respectiva; la maestra mayor de obra Gabriela Melo; y representantes de la empresa Gresuco; recorrieron la obra de ampliación de la Escuela Municipal N° 2006, ubicada en el barrio Quirno Costa.

Las tareas comenzaron a mediados de diciembre, luego de la correspondiente licitación que adjudicó a la empresa Gresuco S.A. Se está avanzando en el cierre en mamposterías, revoques, recuadros de ventanas, instalaciones de los radiadores, de agua fría y caliente en los sanitarios, y todos los servicios eléctricos.

El objetivo principal del Ejecutivo es agilizar los trabajos de ampliación para garantizar que cada nuevo ciclo lectivo cuente con el espacio necesario. En esta línea, el intendente indicó: “la obra avanza a un buen ritmo”.

Al mismo tiempo, destacó: “vinimos a ver cómo iban los plazos y si podemos agilizarlos un poco más para que podamos tener más margen previo al inicio de clases”.

Por otro lado, el mandatario comunal se refirió a la importancia de la institución educativa que recibe a chicos de distintos barrios de la zona sur al expresar: “la matrícula crece año a año, pero justamente se le da esa contención de parte del Estado municipal”.

Finalmente, Macharashvili puso en valor la palabra empeñada al decir: “estamos cumpliendo con un programa de ampliación del edificio que no estaba hecho y con lo que le hemos prometido a los padres y a los directivos”.

Rubén Zárate, recordó que la Municipalidad transfirió la obra a la Agencia Comodoro Conocimiento “para poder completar el plan de obra necesario para la inscripción del año 2026. Esto viene muy bien y la empresa está cumpliendo cabalmente los términos de licitación y el programa de obra”.

“Observamos que hay una buena cantidad de trabajadores que están muy activos en cada una de las cosas que hay que abordar: el sistema eléctrico, sistema de gas, la distribución de aulas y toda la generación de la obra de infraestructura más profunda. Tenemos mucha expectativa de iniciar las clases, ya con las cuatro aulas construidas y los chicos que ingresan el 2026 con todas las calidades que deben tener”, sentenció

CARACTERÍSTICAS

La obra, adjudicada a la empresa Gresuco S.A., cuenta con un presupuesto oficial de $1.225.086.656,20 y tendrá un plazo de ejecución de 180 días corridos, permitiendo dar respuesta al crecimiento sostenido de la Escuela Municipal, que actualmente brinda clases a estudiantes de primero a tercer grado, bajo la modalidad de jornada extendida.

La obra contempla la finalización integral de la planta baja, uniendo las dos alas de los edificios existentes, y la puesta en funcionamiento de cuatro nuevas aulas, con núcleo sanitario, sala de profesores, office y sanitarios para el personal docente, además de la incorporación de un patio interior. Esta ampliación facilitará, además, la adecuación de la cocina y el comedor para atender de forma adecuada a los estudiantes.

Asimismo, se prevé la adecuación de la planta alta, incluyendo tareas de impermeabilización y sellado de huecos en escaleras y ascensor, con el objetivo de proteger las instalaciones del ingreso de agua. El proyecto también incluye la adecuación del ingreso exterior principal y la reformulación del sector de acceso, mejorando la funcionalidad, la seguridad y las condiciones generales del establecimiento.