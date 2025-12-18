Avanza la pavimentación de calles en barrio San Cayetano

La obra ya tiene un avance del 25% y luego de la calle Código 554 será el turno de la calle Héctor Cámpora.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, inició la obra de pavimentación en distintas arterias del barrio San Cayetano, con el objetivo de mejorar la transitabilidad, la seguridad vial y las condiciones de circulación diaria para vecinos del sector.

La intervención, denominada “Pavimento y cordón cuneta calles Códigos 555-554 y Cámpora -Barrio San Cayetano”-, ya presenta un avance del 25%, luego de la ejecución de una parte de la pavimentación sobre la calle Código N° 554. Durante esta semana, los trabajos continuarán sobre calle Cámpora, donde ya se desarrollan tareas de preparación de suelo para avanzar con la base y, posteriormente, la carpeta asfáltica.

El secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Fernando Ostoich, destacó que “se trata de una obra muy esperada por el barrio, que mejora la circulación y aporta más seguridad tanto para peatones como para vehículos, especialmente en días de lluvia cuando las condiciones del suelo complican el tránsito”.

La intervención contempla la pavimentación de una superficie aproximada de 9.269 m², la construcción de 190 metros lineales de cordón cuneta y la ejecución de badenes, mejorando el escurrimiento y la durabilidad de la traza. Además, para asegurar la correcta integración de los servicios existentes se prevén adecuaciones puntuales de conexiones domiciliarias de agua y cloaca y el ajuste de tapas de registro, acciones que se coordinarán con los frentistas con aviso previo.

En dicha línea, Ostoich remarcó: “Estamos trabajando de manera planificada y por etapas, cuidando cada instancia del proceso. El objetivo es avanzar con buen ritmo, reducir al mínimo las molestias y que el corte dure solo el tiempo necesario. Son obras estructurales que transforman el barrio y quedan para los próximos años. Estamos satisfechos con el trabajo realizado porque está terminando el año y seguimos con un buen ritmo de obra en un contexto complejo y con fondos propios”, sentenció.

Durante el desarrollo de los trabajos, habrá cortes parciales y desvíos por tramos. Se solicita circular con precaución, respetar la señalización y, en la medida de lo posible, evitar estacionar en los sectores intervenidos durante el avance de las tareas.