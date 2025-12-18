Dieron de alta a la oficial María José San Martín

La policía del Chubut evolucionó favorablemente y fue externada este jueves del Hospital Rural, donde permanecía bajo control médico y psicológico.

La oficial de la Policía del Chubut María José San Martín fue dada de alta médica este jueves 18 de diciembre, luego de permanecer internada en el Hospital Rural de Sarmiento, donde se encontraba en observación tras ser asistida por el personal de salud local.

Según confirmaron autoridades sanitarias, la evolución de la paciente fue favorable, lo que permitió que los profesionales resolvieran su externación una vez completados los controles clínicos y el acompañamiento psicológico correspondiente.

Desde el hospital indicaron que San Martín presentaba un cuadro general estable al momento del alta y que respondió de manera positiva al tratamiento aplicado durante su internación, sin registrarse complicaciones posteriores.

La oficial continuará con controles ambulatorios y seguimiento profesional, conforme a los protocolos establecidos, mientras se enfoca en su recuperación fuera del ámbito hospitalario.