Continúa el plan de mantenimiento y reparación de calzada

El paquete de obras contempla más de 20 reparaciones en distintos puntos. Ya se pavimentó la colectora de Hipólito Yrigoyen en su cruce con Portugal.

El Municipio avanza a buen ritmo con el amplio plan de mantenimiento y reparación de calzadas que se realiza con el objetivo de mejorar la transitabilidad en distintos puntos de la ciudad. Los trabajos se realizan a través de la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos y forman parte de la segunda etapa del plan integral de mejoramiento urbano del casco céntrico, que comenzó con el pintado de cordones cuneta, la renovación de señalética y el retiro de marquesinas y estructuras en desuso.

En ese contexto, el secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Fernando Ostoich, destacó el impacto de los trabajos y la respuesta positiva de la comunidad, al afirmar que “estamos muy conformes con el avance del plan de mantenimiento que comenzamos a ejecutar en el Centro de la ciudad. Sabemos que puede causar alguna incomodidad al momento de transitar, pero la gente está satisfecha, sabiendo que se está mejorando el estado de las calles céntricas y esto repercute en la posibilidad de transitar con mayor seguridad”.

En dicho contexto, el funcionario explicó que el Municipio ya planifica la continuidad del esquema de trabajo e indicó que “vamos a seguir trabajando fuertemente en lo que resta del año; la idea es aprovechar la temporada estival y llegar de la mejor manera al próximo inicio de clases, garantizando calles en buenas condiciones”.

Asimismo, recordó que “estas obras forman parte del proceso de embellecimiento del centro, que incluye bacheo, reparación de calzada y, posteriormente, pintura vial. El objetivo es mejorar no solo la circulación, sino también la imagen urbana de una zona que es muy transitada por vecinos y visitantes”.

MAS DE 20 INTERVENCIONES

El programa contempla más de 20 reparaciones. En este marco, la última semana se pavimentó la colectora de Hipólito Yrigoyen, en su intersección con Avenida Portugal, completando la reparación integral de este sector donde a principio de año se realizó el recambio de suelo, demolición, compactación, nivelación y mejoramiento estructural de las esquinas.

Del mismo modo, ya culminaron importantes intervenciones en distintos tramos de la calle Viamonte, como así también en las calles 25 de Mayo y Belgrano, donde también se llevan a cabo trabajos integrales de recuperación de calzada.

Estas acciones se suman a las tareas ejecutadas en Avenida Rivadavia y Carlos Pellegrini, Gil Álvarez esquina Carlos Pellegrini y acceso a la Terminal, Rawson y Francia, Ameghino y Francia, Canadá y El Patagónico, y Colonos Vascos y Olavarría.

Con estas intervenciones, el Municipio consolida el mejoramiento de la infraestructura vial y fortalece la seguridad y la calidad de la circulación vial en distintos sectores de la ciudad.