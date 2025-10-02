Avatar: El camino del agua

Ambientada más de una década después de los acontecimientos de la primera película, esta continuación trata sobre Jake Sully, Neytiri y sus hijos, los problemas que les perseguirán, lo que tendrán que hacer para mantenerse a salvo, las tragedias que deberán sobrellevar y las batallas que deberán librar para seguir con vida. En palabras de James Cameron, “el filme profundiza en la dinámica de Jake y Neytiri como padres de familia y su deber cívico con Pandora”. ADVERTENCIA: esta película contiene varias escenas con luces brillantes que pueden afectar a personas susceptibles a la epilepsia fotosensible o a padecer otras fotosensibilidades.

“Cuando miro estas películas grandes y espectaculares, te estoy mirando a ti, Marvel y DC”, dice Cameron. “No importa la edad que tengan los personajes, todos actúan como si estuvieran en la universidad. Tienen relaciones, pero en realidad no las tienen. Nunca cuelgan las espuelas por culpa de sus hijos. ¿Las cosas que realmente nos ponen a tierra y nos dan poder, amor y un propósito? Esos personajes no lo experimentan, y creo que esa no es la manera de hacer películas. Zoe Saldanhq y Sam Wortington ahora juegan a ser padres, 15 años después. En la primera película, el personaje de Sam salta de su criatura voladora y esencialmente cambia el curso de la historia como resultado de este acto de fe loco y casi suicida. Y el personaje de Zoe salta de una rama y asume que habrá algunas hojas grandes y agradables allí abajo que pueden amortiguar su caída. Pero cuando eres padre, no piensas de esa manera”.

Cameron quiere que el público se identifique profundamente con el filme, especialmente en lo que respecta a la relación entre los protagonistas y la crianza de sus hijos. En una entrevista con The Hollywood Reporter, dijo que recurrió a sus propias fallas y percances de paternidad para crear la dinámica como jefes de familia entre Jake y Neytiri: “Pensé, “Voy a trabajar con muchas de mis experiencias, artísticamente, por las que he pasado como padre de cinco hijos. La idea general es que la familia es nuestra mayor debilidad y nuestra mayor fortaleza. Puedo escribir muchísimo sobre esto”. Sé lo que es ser un padre idiota. Entonces me digo, ¿Qué sucede cuando esos personajes maduran y se dan cuenta de que tienen una responsabilidad que va más allá de su propia supervivencia?”.

Cameron filmó la mayor parte de “Avatar: El Camino del Agua” en grandes tanques de agua. El elenco tuvo que entrenar para ser capaz de contener la respiración durante minutos, para que se pudieran filmar tomas más largas bajo el agua. Al respecto cuenta: “Sabía que Sam era un surfista, pero Sigourney, Zoe y los demás no eran personas particularmente orientadas al océano. Así que fui muy específico acerca de lo que se requeriría. Contratamos a los mejores especialistas en apnea del mundo para que hablaran sobre ello”.

Género: Ciencia ficción

Origen: USA Año: 2022

Título original: Avatar: The Way of Water

Formato: 3D Duración: 3 horas, 12 Min.

Calificación: Apta para mayores de 13 años

Ficha Técnica:

Dirección: James Cameron

Guión: James Cameron, Josh Friedman

Producción: James Cameron, Jon Landau

Música: Simon Franglen Fotografía: Russell Carpenter

Montaje: David Brenner, James Cameron, John Refoua, Stephen E. Rivkin

Reparto:

Sam Worthington (Jack Sully), Zoe Saldana (Neytiri), Kate Winslet (Ronal), Sigourney Weaver (Kiri), Stephen Lang (Miles Quaritch), Giovanni Ribisi (Carter Selfridge), Bailey Bass (Tsireya), Chloe Coleman (joven Lo’ak), Jemaine Clement (Dr. Ian Garvin), Cliff Curtis (Tonowari), Joel David Moore (Norm Spellman), Edie Falco (General Frances Ardmore), CCH Pounder (Mo'at), Jamie Flatters (Neteyam), Jack Champion (Spider), Matt Gerald (Lyle Wainfleet)