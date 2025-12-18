Avatar: Fuego y cenizas

Se exhibe la tercera parte de la saga iniciada por James Cameron en 2009. En esta nueva entrega Jake Sully y Neytiri enfrentan una nueva amenaza en Pandora: los Ash People, una tribu Na'vi violenta y sedienta de poder, liderada por la implacable Varang.

Tras la devastadora guerra contra la RDA y la pérdida de su hijo mayor, la familia de Jake deberá luchar por su supervivencia y el futuro de Pandora. Este conflicto los llevará a sus límites emocionales y físicos. Con nuevos y antiguos aliados, esta épica visual y emocional redefine el destino de un mundo al borde del abismo. ADVERTENCIA: la película contiene escenas con luces brillantes que pueden afectar a personas susceptibles a la epilepsia fotosensible o a padecer otras fotosensibilidades.

Varang, interpretada por Oona Chaplin, se presenta como la líder del pueblo de fuego y una figura que desafía tanto a los clanes de Pandora como a las creencias que los mantuvieron unidos hasta ahora. “Varang es la líder de un pueblo que ha pasado por dificultades increíbles”, explica Cameron. “Eso la ha endurecido. Haría cualquier cosa por ellos, incluso cosas que nosotros consideraríamos malvadas. Una de las cosas que queríamos hacer en esta película era no caer en simplificaciones maniqueas. Intentamos ir más allá del paradigma de que todos los humanos son malos y todos los Na’vi son buenos”. El director destaca la interpretación de Chaplin: “Oona es tan buena que no aprecié su interpretación hasta que recibimos la animación de Wēt. Es una enemiga, un personaje adversario, pero la hace parecer tan real y viva”.

Recordemos que “Avatar” es la película más taquillera de la historia, con una recaudación total de 2932 millones de dólares en todo el mundo. Y que le quitó ese cetro nada más y nada menos que a “Titanic”, también de Cameron. En 2019, y por un tiempo, el reconocido director perdió este récord en manos de “Avengers: Endgame”, el esperado desenlace la historia del grupo de justicieros que, por muchos años lideraron el Universo Cinematográfico de Marvel. Sin embargo, tras su reestreno en China, “Avatar” recuperó el trono. En su momento, también rompió récords de taquilla en salas IMAX y 3D, formatos en los que fue especialmente pensada. Asimismo, por su éxito y el mega despliegue de producción que implicó, ganó tres premios Oscar: Mejor dirección de arte, Mejor fotografía y Mejores efectos visuales.

Ahora, Neytiri y Jake, personajes centrales desde aquella primera película, deberán enfrentar el legado de sus acciones pasadas, lidiando con la pérdida de su hijo Neteyam. Esta tragedia despierta un espíritu de lucha en Jake, quien se ve forzado a confrontar las hostilidades de este nuevo territorio. Su viaje no solo es físico, recorriendo biomas impactantes como el del Pueblo de las Cenizas, sino también emocional, enfrentando viejos y nuevos demonios. El retorno de personajes conocidos, como Sigourney Weaver en el papel de Kiri, amplía el elenco y profundiza las interacciones, explorando dinámicas familiares complejas y relaciones forjadas en el conflicto.

CINE COLISEO (jue 18 de diciembre)

17:00 Hs. AVATAR: FUEGO Y CENIZA (2D doblada)

21:00 Hs. AVATAR: FUEGO Y CENIZA (3D doblada)

CINE COLISEO (vie 19 de diciembre)

17:00 Hs. AVATAR: FUEGO Y CENIZA (2D subtitulada)

21:00 Hs. AVATAR: FUEGO Y CENIZA (3D doblada)

CINE COLISEO (sab 20 de diciembre)

17:30 Hs. AVATAR: FUEGO Y CENIZA (2D doblada)

21:30 Hs. AVATAR: FUEGO Y CENIZA (3D doblada)

CINE COLISEO (dom 21 de diciembre)

17:30 Hs. AVATAR: FUEGO Y CENIZA (2D subtitulada)

21:30 Hs. AVATAR: FUEGO Y CENIZA (3D doblada)

CINE COLISEO (lun 22 de diciembre)

17:30 Hs. AVATAR: FUEGO Y CENIZA (2D doblada)

21:30 Hs. AVATAR: FUEGO Y CENIZA (3D doblada)

CINE COLISEO (mar 23 de diciembre)

17:30 Hs. AVATAR: FUEGO Y CENIZA (2D subtitulada)

21:30 Hs. AVATAR: FUEGO Y CENIZA (3D doblada)

Género: Ciencia ficción

Origen: USA Año: 2025

Título original: Avatar: Fire and Ash

Formato: 3D y 2D

Duración: 3 horas, 15 Min.

Calificación: Apta para mayores de 13 años

Ficha Técnica:

Dirección: James Cameron

Guión: James Cameron, Rick Jaffa y Amanda Silver

Producción: James Cameron, Jon Landau

Música: Simon Franglen Fotografía: Russell Carpenter

Montaje: David Brenner

Reparto:

Sam Worthington (Jack Sully), Zoe Saldana (Neytiri), Cliff Curtis (Tonowari), CCH Pounder (Mo'at), Stephen Lang (Miles Quaritch), Michelle Yeoh (Dra. Karina Mogue), Joel David Moore (Norm Spellman), Matt Gerald (Lyle Wainfleet), Giovanni Ribisi (Parker Selfridge), Dileep Rao (Dr. Max Patel), Sigourney Weaver (Kiri), Oona Chaplin (Varang), Jack Champion (Spider)