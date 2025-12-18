Desde los cines locales dan a conocer el adelanto de los próximos estrenos que estarán en las pantallas de nuestra ciudad, con fechas y cartelera sujetas a cambios eventuales, que serán confirmados oportunamente llegada la fecha de estreno.

1 de enero:

BOB ESPONJA, LA PELÍCULA: EN BUSCA DE LOS PANTALONES CUADRADOS

Director: Derek Drymon

Bob Esponja tiene muchas ganas de demostrar a todo Fondo de Bikini, y en especial al señor Cangrejo, que realmente es una esponja muy valiente, mucho más de lo que cree la gente. Para demostrarlo, toma la decisión de embarcarse para seguirle la pista al Holandés Errante, un misterioso y mítico pirata fantasma. Así, queriendo demostrar su osadía, comienza una nueva aventura para todo el grupo que los llevará a las profundidades más remotas del océano, donde nunca ninguna esponja ni animal había llegado jamás.

LA EMPLEADA

Director: Paul Feig

Protagonistas: Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar, Michele Morrone, Hannah Cruz

Basada en la novela ‹‹The Housemaid››, de Freida McFadden, la película sigue a Millie, una joven con problemas que encuentra alivio al empezar de cero como empleada doméstica para Nina y Andrew, una pareja adinerada de alta sociedad. Sin embargo, pronto descubre que los oscuros secretos que esconden sus jefes son mucho más peligrosos que los suyos propios. A medida que su vida se entrelaza con la de la familia, Millie se enfrenta a verdades inquietantes que pondrán su seguridad y cordura al límite.

8 de enero:

PRIMATE

Director: Johannes Roberts

Protagonistas: Troy Kotsur, Johnny Sequoyah, Jessica Alexander, Kevin McNally, Troy Kotsur

Tras volver de la universidad, Lucy se reúne con su familia y su inusual mascota: un chimpancé llamado Ben. Durante una fiesta en la piscina, un accidente provoca que Ben contraiga rabia, transformándose en una criatura violenta e impredecible. Atrapadas en el jardín, Lucy y sus amigas deben refugiarse dentro de la piscina vacía, buscando desesperadamente la forma de sobrevivir a la furia del animal que antes consideraban parte de la familia. Lo que comienza como una reunión alegre se convierte en una pesadilla de terror y supervivencia.