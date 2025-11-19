Batalla campal entre Morón y Deportivo Madryn: el insólito informe arbitral

Se dio a conocer lo que observó Pablo Echavarría en los incidentes de la semifinal del reducido de la primera nacional.

La semifinal de vuelta del reducido de la Primera Nacional entre Deportivo Morón y Deportivo Madryn terminó en una bochornosa batalla campal en la que incluso, los jugadores y cuerpo técnico del Gallo tuvieron una disputa con la policía. Se conoció el informe del árbitro Pablo Echavarría sobre el tumulto tras el partido.

Toda la serie había estado atravesada por la polémica, desde cómo había clasificado Madryn a la semifinal hasta la insólita suspensión de la AFA al DT de Morón por presuntas declaraciones que nunca fueron probadas. El encuentro de vuelta no se quedó atrás, con el referí teniendo varias decisiones cuestionables en su accionar.

Los dirigidos por Leandro Gracián terminaron imponiéndose por 1-0 y pasaron a la final del reducido por ventaja deportiva. En esta instancia enfrentarán a Estudiantes de Río Cuarto por el segundo ascenso a la Primera División del fútbol argentino.

Embed SE PUDRIÓ TODO APENAS TERMINO MADRYN VS MORON pic.twitter.com/hArZXHcDbE — BARRAS DEL MUNDO ⚽ (@Barras_LATAM) November 16, 2025

Los detalles del informe arbitral tras la batalla campal

El Gráfico accedió de manera exclusiva al informe arbitral que entregó Echavarría al tribunal de disciplina. En este destaca su visión sobre el bochornoso enfrentamiento entre ambos equipos. Lo que sorprende es que el referí nombra a varios culpables del lado de Deportivo Morón pero solo advierte un jugador involucrado de Madryn.

El informe inicia de la siguiente manera: "se produce un tumulto entre varios jugadores rivales y observo que el jugador N° 17 del club Morón Sr: Gastón González, intenta agredir al jugador N°2 de Deportivo Madryn (Facundo Giacopuzzi)"

Continúa describiendo la batalla campal: "logro observar que el jugador N° 11 del club Deportivo Madryn Sr: German Rivero arroja un golpe de puño desde atrás a un rival el cual no logro observar si impacta en el mismo" y, acto seguido, jugadores de Morón (Franco Lorenzón, Elías Contreras y Emilio Lazza) "salen a perseguirlo arrojándole varios golpes de puño". También destaca que el arquero Julio Salvá, de Morón, le propino un golpe a Diego Martínez, de Madryn.

Con respecto al enfrentamiento con la policía, el arbitro destaca: "luego de esto, los jugadores del deportivo Morón junto al cuerpo técnico se abalanzaron contra los efectivos policiales, produciéndose empujones, patadas e insultos, a lo que los efectivos reprimieron arrojando gas pimienta para poder disipar el conflicto".

Embed ERA ROJA: El árbitro Pablo Echavarría apenas sacó amarilla por este patadón del jugador de Madryn que casi le rompe la pierna al de Morón. pic.twitter.com/e1alADT76a — Derechazo (@derechazoar) November 16, 2025

Por último, el árbitro menciona la actitud del ayudante de campo de Deportivo Morón, Carlos Pereyra, quien reingresó al campo de juego -aunque había sido expulsado durante el encuentro- y agredió a jugadores rivales e insultó a la terna arbitral.