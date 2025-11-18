Gimnasia aplastó a Racing y sumó su tercer triunfo al hilo

Se impuso en Chivilcoy por 93-70 y sigue por la senda triunfal en la Liga Nacional de Básquet. Este jueves visitará a Argentino de Junín, el último de la tabla.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia logró este martes un contundente triunfo de visitante al vencer a Racing de Chivilcoy por 93-70 en el marco de una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugó en el estadio Grilón Arena, fue arbitrado por Oscar Brítez, Danilo Molina, Alejandro Trías, y

los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 21-25, 37-54 y 54-72.

Gimnasia, que no dispuso de Federico Grun, y tampoco de Sebastián Carrasco -el base chileno sigue recuperándose de una lesión-, dominó todo el juego, en base a un gran trabajo defensivo y un básquet por momentos demoledor.

Tras un cuarto parejo, donde el “Verde” lo ganó por 4 (21-25), Gimnasia salió con todo en el segundo cuarto y de la mano de un gran Marcos Chacón, la visita comenzó a sacar importantes diferencias en el marcador.

Tras el descanso largo, el “Verde” siguió al frente en el marcador, defendió duro y con buenos porcentajes y buenos tiros, se fue al final del tercer cuarto por 18 de diferencia (54-72).

Y ya en el último cuarto de juego, Gimnasia mantuvo la diferencia, siguió lastimando desde distintos costados y así se fue de Chivilcoy con un contundente triunfo, el segundo que logra en la ruta y la quinta en toda la temporada.

En el ganador se destacaron Chacón, autor de 18 puntos, 5 rebotes, con 4-8 en triples. El base Emiliano Toretta lo escoltó con 14 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias, mientras que Juan Cárdenas colaboró con 13 tantos y 8 rebotes.

Además, fueron claves los aportes de Alajhan Banks (11 puntos, 4 rebotes, 7 asistencias y una tapa), mientras que los números de Martiniano Dato fueron (11 tantos, 7 rebotes y 3 pases gol). El pivote Bryan Carabalí bajó 9 rebotes, metió 3 tapas y sumó 4 puntos, y Anyelo Cisneros hizo 8 puntos con 5 rebotes.

Por el lado de Racing, su mejor vía de gol fue Thomas Cooper, goleador del juego con 19 puntos, el base Joaquín Valinotti aportó 11 tantos, con 4 rebotes y 4 asistencias y el pivote Deion Mcclenton hizo 12 tantos y bajó 11 rebotes.

De esa manera, Gimnasia, que tampoco contó con el pivote juvenil Jesús Centeno que terminó con una lesión en el partido de la Liga Próximo, igualó su score en la tabla con 5-5 y ahora se ubica 10º en la tabla.

El “Verde” continuará viaje hacia Junín para visitar este jueves a Argentino, el último de la tabla. El partido, que se jugará en el “Fortín de las Morochas”, dará comienzo también a las 21.

Síntesis

Racing 70 / Gimnasia 93

Racing (21+16+17+16): Joaquín Valinotti 17, Thomas Cooper 19, Santiago Assum 7, Manuel Rodríguez 2 y Deion Mcclenton 12 (fi); Mathew Herasme 0, Emilio Stucky 8, José Peralta 5, Juan Cruz Conte Grand 0, Tomás Delía 0 y Mateo Ceci 0. DT: Diego D’Ambrosio.

Gimnasia (25+29+18+21): Emiliano Toretta 14, Alahjan Banks 11, Mauro Cosolito 3, Anyelo Cisneros 8 y Bryan Caraballí 4 (fi); Marcos Chacón 18, Martiniano Dato 11, Juan Cárdenas 13, Carlos Rivero 8, Valentino Ayala 0 y Natalio Santacroce 3. DT: Pablo Favarel.

Parciales: 21-25, 37-54 y 54-72.

Arbitros: Oscar Brítez, Danilo Molina, Alejandro Trías.

Estadio: Grilón Arena.

Foto: Prensa Racing de Chivilcoy.