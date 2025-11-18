Leandro Vargas ganó la 2ª fecha del minitorneo "Primavera 2025"

Leandro Vargas, en categoría Elite, fue el ganador de la segunda fecha del minitorneo de ciclismo “Primavera” que se corrió en el circuito ubicado detrás del autódromo local General San Martín.
La competencia, como todos los años, es organizada por el club de Ciclismo Cultural y Deportivo Patagonia y fiscalizado por la Asociación de Ciclismo de Comodoro Rivadavia (ACCR). La actividad es acompañada por el Ente Autárquico Comodoro Deportes.
Estuvieron participando las categorías Elite, Master B, Master C, y Master D.
La fecha restante del calendario de tres fechas del minitorneo Primavera, tendrá continuidad el 30 de noviembre en Comodoro Rivadavia.
…………….
Panorama
ELITE
1) Leonardo Vargas (Comodoro Rivadavia)
2) Daniel Reyes (Caleta Olivia)
3) Luis Díaz (Comodoro Rivadavia)
MASTER B
1) Eduardo Astudillo (Comodoro Rivadavia)
2) Antonio Pozos (Las Heras)
3) Carlos Díaz (Comodoro Rivadavia)
MASTER C
1) Alberto Calisto (Rada Tilly)
2) Guillermo Quiroga (Caleta Olivia)
3) Cristian Maimo (Pico Truncado)
MASTER D
1) Tony Quiroga (Caleta Olivia)
CLASIFICACION GENERAL
1) Leonardo Vargas (Elite)
2) Eduardo Astudillo (Master B)
3) Daniel Reyes (Elite)
4) Luis Díaz (Elite)
5) Antonio Pozo (Master B)
Foto: Prensa Comodoro Deportes.