Unión Comodorense clasificó para el Final Four en Córdoba

El elenco de básquet adaptado clasificó junto a Almirante Brown Malagueño de Córdoba y justamente en esa provincia se jugará el Final Four el 13 y 14 de diciembre.

El estadio Socios Fundadores de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia fue el escenario de las semifinales de Liga Nacional 3ª División, donde compitieron en formato triangular Club Comercio de Ushuaia, Almirante Brown Malagueño de Córdoba y el local Unión Comodorense.

El elenco anfitrión comenzó con victoria 50 a 22 ante los fueguinos, donde el presidente de Comodoro Deportes Hernán Martínez se hizo presente junto al director general de Deportes Martín Gurisich. Comercio luego cayó ante los cordobeses por 65-13 y el cierre fue para Almirante Brown Malagueño con otro triunfo ante los locales por 45-34.

Con estos resultados el equipo de Comodoro Rivadavia logró la clasificación al Final Four de la categoría que se disputará en Córdoba el 13 y 14 de diciembre. Los clasificados a este Final Four son FUDIAG-MAG de Alta Gracia (Córdoba) y CEF17 de Corrientes, además de Unión y Brown.

Estuvieron los árbitros Jorge Bestilleiro (Buenos Aires) y Daniel Quelín (Río Gallegos), junto a Sergio Aballar, capitán y referente de la actividad en Comodoro Rivadavia.

“Muy contentos, muy conforme con todo lo que se ha logrado. Unión Comodorense es un equipo de básquet en silla de ruedas creado en 2018, y hemos hecho Liga Patagónica y actividades de capacitación en este deporte. Se fue desarrollando y hoy tenemos jugadores de Mar del Plata, Trelew, Rawson. Eso hace que el equipo crezca, porque vinieron jugadores con experiencia”, comentó Sergio Aballar.

“Nos fuimos metiendo en la competitividad, y este es el primer encuentro que se hace para una Liga Nacional, tercera división, participando Comercio de Ushuaia, Almirante Brown Malagueño de Córdoba y Unión Comodorense”, explicó.

“Muy contentos con todo el apoyo del Club Gimnasia y Esgrima, que nos cede su casa para que esto se pueda realizar. Habla muy bien de la inclusión deportiva, que también fomentamos y se viene creciendo en ese aspecto. También muy agradecidos a la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a Comodoro Deportes. Como siempre Hernán Martínez poniéndose al hombro todos estos proyectos que son importantísimos y sin el apoyo municipal esto no se podría dar. Muy conforme por todo el apoyo, siempre que vamos al Muni 1 a hablar con Hernán, siempre está a disposición y dispuesto a colaborar y apoyar con lo que se necesite para esto sea hoy una fiesta del básquet adaptado”, cerró el referente de la disciplina Sergio Aballar.

Resultados – Semifinales

Unión Comodorense (CR) 50-22 Comercio (USH)

Alte. Brown Malagueño (CBA) 65-13 Comercio (USH)

Unión Comodorense (CR) 34-45 Alte. Brown Malagueño (CBA)

*Alte. Brown Malagueño y Unión Comodorense clasificados al Final Four a realizarse el 13 y 14 de diciembre en Córdoba.