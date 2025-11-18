Natación: se desarrolló el tercer encuentro de Interclubes Master

Estuvieron nadadores de diferentes clubes de la región que se dieron cita, incluyendo a los natatorios municipales de Club Huergo, Pueyrredón y el local Km. 8.

El último fin de semana se llevó a cabo en el Centro de Encuentro Km. 8, el III Encuentro Interclubes categoría Master de Natación, con una gran convocatoria y el apoyo del Ente Autárquico Comodoro Deportes.

Participaron más de un centenar de nadadores (entre 18 y 70 años) de los natatorios municipales; kilómetro 8, club Huergo y Pueyrredón, sumados a los privados de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Caleta Olivia y Puerto Deseado.

Estuvieron nadadores de diferentes clubes de la región que se dieron cita, incluyendo a los natatorios municipales de Club Ingeniero Huergo, Pueyrredón y el local Km. 8.

La jornada fue dividida en dos instancias, donde compitieron las categorías; principiantes, adultos, intermedios, avanzados y nadadores de 18 hasta 70 años.

“Este fue el tercer y último encuentro. Los dos primeros fueron de postas y este fue de pruebas individuales. La verdad estamos muy agradecidos porque cada vez hay más participación, los adultos se suman y en algunos casos están aprendiendo a nadar por eso decidimos hacer una jornada de iniciales a la mañana, con buena convocatoria” contó Andrea Cabrera, integrante de la coordinación de la pileta del Centro de Encuentro Km. 8.

“Estamos muy agradecidos por el acompañamiento de mucha gente que hace que esto se pueda realizar, tanto a Comodoro Deportes, a los coordinadores de los natatorios municipales, que nos dan una mano, a los clubes invitados que suman a su gente y participan y a los profes que incentivan para que esto siga creciendo”, finalizó.