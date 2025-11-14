Natación: Mateo Luna Aseff cierra su actuación en la Copa Pacífico

El nadador comodorense, que viene de lograr una medalla de plata en 100 metros pecho, termina este sábado su participación con la Selección Argentina de Juveniles B.

Luego de ganar la medalla de plata en los 100 metros libres estilo pecho, Mateo Luna Aseff, nadador del Equipo Municipal de Comodoro Rivadavia, que integra la Selección Argentina de Juveniles B, cerrará este sábado su participación en la XLIII edición de la Copa Pacífico que se está desarrollando en Cochabamba, Bolivia.

El certamen es organizado por la Federación Boliviana de Deportes Acuáticos (FEBODA) y se está disputando en la piscina del Complejo Acuático de la GAMC, en el que compiten deportistas de Argentina, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Brasil y Bolivia.

En la primera jornada, en las pruebas eliminatorias que se nadaron por la mañana del miércoles, Luna Aseff logró acceder a la final de los 100 metros estilo pecho con el segundo mejor tiempo (1:07.10).

Mientras que, por la tarde compitió en la instancia definitoria y se quedó con la medalla de plata con un tiempo de 1:06.98, logrando así su mejor marca personal. Cabe destacar que, también obtuvo un segundo puesto absoluto en el mismo evento.

Lo que sigue para el nadador comodorense serán las pruebas de relevos y posteriormente lo hará en los 200 metros estilo pecho.