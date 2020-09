Belocopitt respaldó el aporte de los ricos

Claudio Belocopitt es el primer empresario de peso en respaldar la iniciativa del Aporte Solidario Extraordinario (ASE), aunque le exigió al Gobierno un "esfuerzo" para bajar el gasto y que distribuya de manera eficiente los recursos.

"Estoy de acuerdo en apoyar en esta situación de crisis si el dinero se usa bien", afirmó el dueño de la obra social Swiss Medical, que insistió en la necesidad de que lo recaudado tenga un destino concreto para afrontar la crisis evitando proyectos que no sean urgentes.

"La reforma judicial genera sobrecostos muy grandes. La recaudación de mayores impuestos estaría bueno que se utilice para la situación crítica que genera la pandemia y no para cosas que Argentina hoy no se puede dar lugar para hacerlas. Si vamos a gastar bien, no me parece mal que en una situación de extrema crisis que los que más tengan, tengan que hacer el sacrificio. Pero si vamos a gastar mal, esto no ayuda para nada", explicó Belocopitt.

El empresario dijo que en una economía normal "si se pide un aporte extraordinario a los que más pueden en un contexto de esta dificultad, personalmente no tengo dudas de que es lo correcto". "Ahora, en una situación donde la presión fiscal es gigante, el cambio de las reglas ha sido enorme en los últimos años, lo que genera esto es mayor preocupación sobre los que van a tener que apostar más para que se reactive la economía", señaló en una entrevista con radio Futurock.