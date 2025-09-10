Bolivia le ganó a Brasil y jugará el repechaje

La selección “Verde” se impuso de local 1-0, terminó en el séptimo puesto de las Eliminatorias y sueña con un lugar en el Mundial.

La selección boliviana de fútbol, con sus jugadores en llano en el final, le ganó de local 1-0 a Brasil y con ese resultado, jugará el repechaje por un lugar en el Mundial 2026.

Un gol de penal marcado por Miguel Terceros, le permitió a Bolivia quedarse con una histórica victoria y así terminar séptimo en las Eliminatorias Sudamericanas.

En la primera etapa sorprendió Bolivia dominando y sometiendo a Brasil, generando la mayor cantidad de acercamientos y ocasiones.

De hecho, a instantes del entretiempo tuvo un polémico penal a favor que Miguel Terceros convirtió en gol, y abrió el marcador.

El segundo tiempo fue un espectáculo. Brasil se vio claramente afectado por la altura, mientras Bolivia empezó a jugar con la presión de aguantar el resultado. Con un clima muy tenso por un suceso histórico, mientras Venezuela era goleado por Colombia, la selección local selló su boleto al repechaje del Mundial.

Con este resultado, Bolivia quedó 7° sumando 20 puntos en las Eliminatorias Sudamericanas. Brasil, por su parte, terminó 3° con 28 unidades, al igual que Colombia, Uruguay y Paraguay, clasificado desde la jornada pasada al Mundial de Estados Unidos 2026.