Chile empató con Uruguay y terminó último en la tabla

La “Roja”, que hace rato se había quedado sin chances de ir al Mundial, se despidió ante su gente con una pálida igualdad de sin goles.

La selección de Chile empató este martes de local sin goles con Uruguay y de ese modo terminó último en la tabla de posiciones de la Eliminatoria Sudamericana, tras jugarse la 18ª y última fecha.

El partido, que se jugó en el estadio Nacional de Santiago, fue arbitrado por el brasileño Anderson Daronco.

La primera llegada de peligro la protagonizó “La Roja” antes del primer cuarto de hora, con una serie de toques dentro del área y un balón rebotado que Rodrigo Echeverría empalmó con un volea impecable, la que se fue a centímetros del arco charrúa.

Posteriormente, el turno fue para la “Celeste”, que encontró una grieta en la defensa chilena y Darwin Núñez remató con potencia, pero al centro del pórtico, con una respuesta oportuna de Lawrence Vigouroux, el arquero del Swansea que fue nuevamente titular en “La Roja”.

A poco del término del primer tiempo, Felipe Loyola fue amonestado por una fuerte entrada contra Manuel Ugarte, una jugada que estuvo al límite y que dejó al volante uruguayo tendido por varios minutos en el campo de juego.

En el complemento y con ingreso de Vicente Pizarro en lugar de Loyola, el equipo dirigido por Nicolás Córdova tuvo su mejor opción en los pies de Fabián Hormazábal en primera instancia y luego, en un rebote que dio el arquero Santiago Mele, Emiliano Guerra no pudo finiquitar con el arco vacío.

Chile insistía y se aproximaba al arco rival con profundidad, sin embargo, nuevamente, la falta de eficacia impidió los festejos en Ñuñoa, esta vez con un cabezazo frontal en área chica de Ben Brereton, que parecía gol inminente, pero que terminó en saque de meta.

El nuevo atacante del Derby County no tendría su noche, ya que en menos de cinco minutos desperdició dos claras ocasiones más, tras un disparo desviado y otra más, con una pifia completa, donde apenas rozó el balón en lugar de impactarlo en muy buena posición.

Tras esta seguidilla de goles errados, Brereton abandonó la cancha para dar paso a Gonzalo Tapia, quien se inclinó por la banda derecha del ataque chileno.

La historia, finalmente, no cambió y Chile lamentó no sumar un triunfo como anfitrión y, de paso, haber evitado el peor rendimiento en una eliminatoria a 18 fechas, donde terminó con solo 11 puntos cosechados y como colista absoluto de la tabla de clasificación.