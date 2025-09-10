Paraguay cerró la Eliminatoria con una victoria frente a Perú

La selección de Paraguay cerró este martes la Eliminatoria Sudamericana con una victoria de 1-0 ante Perú, en Lima, para reafirmar el repunte que logró el combinado albirrojo desde que tomó la conducción el entrenador argentino Gustavo Alfaro.

El elenco guaraní, que había sacado pasaje al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 en la fecha pasada con un discreto 0-0 ante Ecuador, mejoró ostensiblemente la campaña con la llegada del técnico rafaelino, producida en la séptima jornada.

Desde que el exDT de Arsenal de Sarandí, Boca, asumió el mando, el equipo evidenció un nítido cambio de mentalidad, que se tradujo en resultados positivos. De hecho ganó 6 encuentros, empató 5 y perdió solamente uno (0-1 con Brasil en junio pasado).

Ya conseguido el cupo para la cita ecuménica del año entrante, el conjunto paraguayo asumió este compromiso en el estadio Nacional de Lima con cierta relajación, pero ejerciendo siempre una ligera superioridad en el juego.

En cambio, lo de Perú fue un fiel reflejo de la discretísima campaña en la eliminatoria. Más allá de que asumió este partido con lo mejor que tiene a disposición (volvieron Carlos Zambrano, Yoshimar Yotún y Renato Tapia, entre otros), el combinado local exhibió otro pobre desempeño colectivo. Casi ni remató al arco defendido por el arquero de San Lorenzo, Orlando Gill, quien hizo su debut como titular en la Albirroja.

El partido se definió en el segundo período, a los 33 minutos, con un disparo del mediocampista de River, Matías Galarza Fonda, quien paró de pecho un centro de Braian Ojeda y estampó un remate que dejó sin asunto a Pedro Gallese.

En el conjunto paraguayo se alistaron desde el comienzo Agustín Sandez (Rosario Central) y Ronaldo Martínez (Platense), mientras que el apuntado Galarza Fonda y el delantero Gabriel Avalos (Independiente) entraron en la segunda etapa.