Colombia sepultó a Venezuela en una lluvia de goles

Le ganó de visitante 6-3 y lo dejó sin chances de jugar el repechaje para el Mundial 2026.

La selección de Venezuela perdió este martes 6-3 ante su par de Colombia y de esa manera no pudo asegurarse el séptimo puesto -el del repechaje- de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026.

El electrizante partido, que se jugó en el estadio Municipal de Maturín, tuvo el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio.

La cuenta se abrió rápidamente para la selección ”Vinotinto”. Sobre el minuto 3 de juego, Telasco Segovia sacó un remate que se incrustó en el ángulo de Mier, quien no pudo hacer mucho.

Con el 1-0 en contra, Colombia reaccionó rápidamente y sobre el minuto 11 de juego empató las acciones gracias a un cabezazo de Yerry Mina.

La alegría no duró mucho para los colombianos, porque un minuto más tarde, Kevin Mier cometió un error garrafal y le dio la chance a Martínez de poner a los suyos arriba.

El segundo de Venezuela le dio un aire distinto a los cafeteros que reaccionaron como una tromba y se fueron de largo. Sobre el cierre de la primera mitad, Luis Javier Suárez, gran figura de la noche, anotó el primero de cuatro en su cuenta y el empate a dos goles.

Ya para el segundo tiempo, el delantero, que milita en el Sporting de Lisboa se despachó con tres goles más. Al minuto 50, el delantero puso el 3-2 con un remate al palo izquierdo del arco de Romo.

Nueve minutos más tarde, el mismo delantero puso el 4-2 con una definición rasante tras ganar en velocidad a la defensa venezolana.

La cuenta para Suárez se alargó sobre el minuto 62 tras un pase dentro del área que tuvo para definir a placer y así batir nuevamente a su rival.

El descuento para Venezuela llegó al 76’ por medio de Salomón Rondón quien aprovechó un rebote de Mier y así poner el 3-5.

La ilusión por conseguir una remontada se fue rápidamente para los venezolanos, pues dos minutos más tarde, Jhon Córdoba sentenció el duelo con un remate dentro del área.