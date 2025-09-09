Argentina se despidió de las Eliminatorias con una derrota

Sin Lionel Messi, perdió 1-0 ante Ecuador con gol de Enner Valencia de tiro penal. Los dos terminaron con diez por expulsiones de Nicolás Otamendi y Moisés Caicedo.

La Selección Argentina de fútbol, que no tuvo a su capitán Lionel Messi, se despidió este martes con una derrota en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, al perder de visitante 1-0 ante Ecuador.

El partido, que se jugó en el estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil, tuvo el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán, quien expulsó en la visita a Nicolás Otamendi -jugó su último partido de Eliminatorias- y en el local a Moisés Caicedo.

En un primer tiempo parejo por parte de ambos seleccionados, Ecuador tuvo las aproximaciones más claras, con el experimentado Enner Valencia, pero Emiliano Martínez estuvo firme en dos ocasiones: una con la pierna mano a mano en el centro del área y otra atajada complicada en el primer palo que envió al tiro de esquina.

Sin embargo, a los 30 minutos, Valencia se escapó solo y dejó larga la pelota, pero Nicolás Otamendi no controló el cuerpo en velocidad y chocó al delantero, lo que generó su expulsión por parte del árbitro por una infracción de último recurso.

Ya en el final de la primera etapa, Nicolás Tagliafico fue a disputar en el aire una pelota con Angelo Preciado y le dio con el codo en el rostro, lo que tras la revisión del VAR, Roldán sancionó como penal para Ecuador. El goleador Valencia puso el 1 a 0 a los 57 minutos.

En la segunda etapa, los dirigidos por Lionel Scaloni emparejaron números con Ecuador por la expulsión de Moisés Caicedo: el mediocampista pisó a Tagliafico y recibió la segunda tarjeta para irse a los vestuarios a los cinco minutos del complemento.

No obstante, la paridad en cancha no le alcanzó al equipo argentino y quedó muy lejos del arco local, sin presencia ni de Lautaro Martínez, como así tampoco de Julián Alvarez, quienes quedaron muy aislados del mediocampo.

La última vez que Argentina había perdido ante Ecuador fue el 8 de octubre de 2015, en las Eliminatorias para la Copa Mundial de Rusia 2018, con un resultado de Argentina 0–2 Ecuador en el estadio El Monumental. En ese duelo, solo Otamendi repitió este martes su participación, ya que Messi tampoco estuvo presente.

Desde aquel partido pasaron ya casi 10 años, en donde la Selección se mantuvo sin derrotas frente a Ecuador. Argentina registró solo victorias o empates, con seis triunfos y dos empates contando amistosos, Eliminatorias y Copa América.