Bryan Cranston cruzó al jefe de Disney durante la huelga en Hollywood

Bryan Cranston se dirigió al jefe de Disney, Bob Iger, durante un apasionado discurso en referencia a huelga de actores que se dio en un mitin en la ciudad de Nueva York el martes.

La estrella de Breaking Bad, fue uno de los oradores en el SAG-AFTRA “Rock the City for a Fair Contract” y declaró : “Tenemos un mensaje para el Sr. Iger: sé, señor, que ve las cosas a través de una lente diferente. No esperamos que entiendas quiénes somos. Pero les pedimos que nos escuchen, y más allá de eso, que nos escuchen cuando les decimos que no nos van a quitar el trabajo y dárselo a los robots. No permitiremos que nos quiten nuestro derecho a trabajar y ganarnos la vida decentemente. Y por último, y lo más importante, ¡no permitiremos que nos quiten la dignidad! Somos sindicato, de principio a fin, hasta el final. ¡Somos sindicato, de principio a fin, hasta el final!”

El enojo de Cranston se despertó luego de que Iger manifestara que el paro de actores y escritores simplemente “no es realista” y que se trata de un movimiento “muy perturbador” para él: “Es muy perturbador para mí. Hemos hablado sobre las fuerzas disruptivas en este negocio y todos los desafíos que enfrentamos, la recuperación de COVID que está en curso, no ha regresado por completo. Este es el peor momento del mundo para aumentar esa interrupción”.