Bullrich reveló la corrupción en Juntos por el Cambio

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le respondió por redes sociales a Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, quien este sábado la acusó de "comprar dirigentes" y seguir a quien "tiene éxito", en referencia a su alianza con el presidente Javier Milei. “No compro dirigentes, los convenzo”, aseguró Bullrich en su cuenta de X.

"Es la convicción del cambio y la libertad de nuestro pueblo. No compro dirigentes, los convenzo. Preguntate por la campaña con Rodríguez Larreta, donde vos y muchos dirigentes se movieron por el vil metal. Pregonás en abstracto y agarrás en concreto. La campaña más corrupta de la historia de JxC y vos fuiste beneficiaria, @elisacarrio", escribió Bullrich en su publicación.

Por el momento, Carrió no respondió la acusación de Bullrich. Sí salieron en defensa de la líder de la Coalición Cívica el presidente del partido, Maximiliano Ferraro, y el legislador porteño Hernán Reyes, también de Coalicion Civica ARI.

"¿Patricia, te piden tanto? ¿De qué convicción hablás? ¿De la misma que traicionaste en campaña con tal de aferrarte al poder? A menos de 48 horas de la elección, ya te sentías dueña de los votos de JxC. ¿Te referís al mismo que proponías como jefe de gabinete? Con la CC y Carrió en temas de financiamiento, mejor lavate la boca. Y todos sabemos que andás ofreciendo reelecciones a diestra y siniestra con tal de que apoyen el ajuste a los jubilados, universidades, y demás cosas de tu actual 'convicción' política", escribió Ferraro en X.

Reyes, por su parte, le respondió: "Patricia, tu ambición y sed de revancha personal nos hizo y te hizo mucho daño. Vos eras presidente del PRO y Horacio tu candidato a jefe de Gabinete en esa campaña. Solo quiero que sepas que cuando acusas a Lilita de corrupta, vos quedas en ridículo y acá nos matamos de risa".

LAS CRITICAS DE CARRIO

El tuit de Bullrich fue publicado este lunes, en respuesta a las declaraciones del sábado de Elisa Carrió a CNN Radio, donde se refirió al conflicto que el Gobierno de Javier Milei mantiene con las universidades y a la posibilidad de que diputados y diputadas del PRO acompañen el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario.

"Finalmente se lo están tragando (La Libertad Avanza) a Macri. Cómo era evidente que se lo iban a tragar. Y su brazo es Patricia (Bullrich). Sabía que lo iba a hacer, la quiero mucho, pero la conozco. Va comprando dirigente por dirigente", dijo Carrió en diálogo con CNN Radio.

"Es más, cuando yo fui derrotada, ella me dijo: ‘Echame para que yo no quede yéndome porque me voy con él (Mauricio Macri)’. Bueno, ahora se fue. Ella se va con el que tiene éxito. Esto es así. Y yo igual la quiero, pero sé lo que es", agregó.

En esa entrevista, Carrió apuntó también contra el expresidente Mauricio Macri. “Macri nunca fue de clase media porque su padre era un maestro mayor de obra y él es hijo de nuevo rico. No tiene el entramado de lo que fue el troncal de la clase media argentina. Pero creo que el Pro no puede salir a caminar a la calle si está en contra de la educación universitaria porque si uno ve los dirigentes del Pro, la mayoría son egresados”, planteó.

Respecto a Javier Milei, lo calificó como roedor, al tiempo que criticó su intención de destruir el Estado. "Mata por desfinanciamiento. Es un roedor y estoy utilizando las palabras del propio Milei, que nadie se atreve a repetirlas, pero que las dijo por toda Europa: ‘Yo soy el roedor que viene a destruir el Estado Nacional, que es una asociación ilícita’", observó Carrió.

"Ese señor que nunca fue a una escuela o universidad pública, que me parece profundamente inculto, está afectando un punto troncal. No se trata ya de aumento sí o no a los profesores. Lo dije una vez: ‘hay que ver el huevo de la serpiente. Cuando no se ve el huevo de la serpiente, estamos fritos’. Entonces, él va por la liquidación de la educación pública", lamentó.