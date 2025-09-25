Camina o muere

La misma plantea una premisa tan sencilla como perturbadora: cien adolescentes marchan sin descanso bajo reglas estrictas, en donde detenerse es morir. Mientras avanzan, cada paso simboliza no sólo el esfuerzo físico, sino también una dura crítica social sobre la obediencia y la presión constante. Una historia que no solo pone a prueba los límites de sus protagonistas, sino también los del espectador, al plantear una pregunta inquietante: ¿Hasta dónde serías capaz de llegar? El reparto, incluye a Mark Hamill, quien interpreta al implacable Comandante que hace cumplir las brutales reglas de la competencia.

Por más de cuatro décadas, “La Larga Marcha” ha sido una obra buscada por cineastas destacados y frecuentemente abandonada en distintas fases de producción. Desde que George A. Romero consideró la idea en 1988, pasando por Frank Darabont en 2007 y más recientemente por André Øvredal en 2023, la novela ha evitado su adaptación al cine. Esta acumulación de intentos sin éxito incrementó el aura de misterio en torno a su posible filmación. Liderados por el joven Raymond Garraty, diez personajes deben caminar sin parar bajo la vigilancia de un gobierno opresor. Solo el último en resistir será considerado digno de continuar viviendo. La película, muy esperada por su simbolismo y relevancia, plantea una reflexión sobre la fragilidad de la libertad y el autoritarismo en tiempos modernos.

Francis Lawrence, responsable de la exitosa saga “Los Juegos del Hambre”, ha sido el elegido para dirigir esta adaptación. Su experiencia previa en narrativas distópicas garantiza una representación fiel del universo opresivo creado por Stephen King. La trama no solo aborda la tiranía y la opresión, sino que también sirve como un reflejo social para la audiencia actual, mostrando inquietudes contemporáneas sobre la autoridad y la resistencia. Al situarse en un futuro desolador, el panorama que el film presenta puede resonar en quienes están preocupados por la dirección de las tendencias gubernamentales actuales. Así, se ofrece una crítica aguda y reflexiva que coincide con un mundo donde el poder y el control son predominantes.

Así, “Camina o Muere” no sólo busca impactar mediante el miedo y el suspenso, sino también incitar a una evaluación de nuestras condiciones sociales actuales e inspirar un diálogo que, idealmente, impulse el cuestionamiento constructivo y el cambio. Las actuaciones de Cooper Hoffman y David Jonsson en sus respectivos roles principales ha sido señalada por la crítica como uno de los puntos más fuertes de la película. Estos jóvenes actores han logrado capturar la dualidad emocional y el desgaste físico de sus personajes de un modo que transmite autenticidad. Al superar las expectativas, consiguen que el público no solo se conecte, sino que se involucre con el sufrimiento y el desafío que enfrentan sus caracterizaciones.

Género: Thriller

Origen: USA

Título original: The Long March

Año: 2025

Formato: 2D

Duración: 1 hora, 48 Min.

Calificación: Apta para mayores de 16 años

Ficha Técnica:

Dirección: Francis Lawrence

Guión: JT Mollner basado en la novela ‹‹La Larga Marcha›› de Stephen King

Producción: Francis Lawrence, Roy Lee, Cameron MacConomy, Steven Schneider

Música: Jeremiah Fraites

Fotografía: Jo Willems

Montaje: Mark Yoshikawa

Reparto:

Cooper Hoffman (Raymond Garraty #47), David Jonsson (Peter McVries #23), Garrett Wareing (Stebbins #38), Charlie Plummer (Gary Barkovitch #5), Ben Wang (Hank Olson #46), Mark Hamill (Alcalde), Roman Griffin Davis (Curley #7), Judy Greer (Sra. Garraty)