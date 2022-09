Cansados de los maltratos, todos los empleados renunciaron al mismo tiempo

Las pequeñas empresas de Estados Unidos fueron las más afectadas por el Covid-19, con un 41,3% de ellas cerrando durante la pandemia, muchas de las cuales no volvieron a abrir sus puertas después de que se levantaron las restricciones. Esto dejó a una gran cantidad de minoristas sin personal, lo que genera estrés en los trabajadores restantes, quienes hoy se enfrentan a una afluencia de clientes que buscan borrar la memoria de "la nueva normalidad".

Este mayor estrés llevó a los empleados de algunas grandes industrias a abandonar sus respectivas vocaciones en masa, lo que dejó a muchas empresas luchando por cubrir los puestos y ofreciendo incentivos (como iPhones gratis) a posibles empleados para reforzar sus líneas.

En un caso que se volvió viral en TikTok, sin embargo, lo que sea que estaba haciendo este departamento de calzado para mantener felices a sus empleados no parece haber funcionado, ya que todos renunciaron en masa. El video publicado por la usuaria @garwood8812 muestra a todos los trabajadores de un negocio de zapatos en la ciudad de Lynchburg, en el estado estadounidense de Virgina, renunciando al mismo tiempo.

"Está bien, entonces todo el equipo del departamento de calzado se va. ¿Cómo te sientes?", le preguntó la autora del video a uno de sus compañeros de trabajo. Uno de ellos muestra una bolsa de ropa de su casillero y dice que se siente genial. La TikToker graba a más compañeros mientras les hace la misma pregunta. Otros dos empleados dicen que sienten lo mismo, otro indiferente y uno se sintió inseguro.

"Cuando todo el personal decide abandonar el departamento de calzado en cuestión de minutos. Para nuestro [gerente directo], todos te odiamos y no te olvides de arreglar esos escaparates. Departamento de zapatos, has sido real, has sido divertido, pero seguro que no has sido realmente divertido"

"Cuando todo el personal decide abandonar el departamento de calzado en cuestión de minutos. Para nuestro [gerente directo], todos te odiamos y no te olvides de arreglar esos escaparates. Departamento de zapatos, has sido real, has sido divertido, pero seguro que no has sido realmente divertido", agregó la internauta en la descripción del video.

El video viral de TikTok se sumó a la ola de renuncias masivas en EE.UU

El video recibió más de 4,3 millones de visitas desde su publicación. Algunos espectadores estaban felices de que el personal renunciara: "Wow, muy bien por ustedes por defenderse. Lo bueno está llegando en todas las formas del personal", escribió un espectador. "Bien por todos, no es fácil, pero un cambio real requiere algo tan drástico como esto", dijo un segundo. "¡¡Esta generación no está jugando!! ¡Estoy aquí para eso!", dijo otro.

Otros usuarios empatizaron con el equipo y compartieron sus historias sobre el trabajo en el departamento de calzado. "Trabajo para el departamento de calzado en mi ciudad, me robaron dinero y me prometieron que la comisión nunca lo vio", compartió una persona. "Trabajé con Shoe Show durante dos años (su compañía hermana) y puedo decir que no se necesita contexto. Toda esa corporación es malvada [incluidos los gerentes directos] y los superiores", afirmó un segundo.

Si bien la TikToker no especificó el motivo por el cual todos renunciaron, aseguró en un comentario que no fue por el sueldo. En otro comentario, escribió que se trataba de "hacer una declaración". La tendencia de los trabajadores a renunciar no es algo nuevo, especialmente porque Estados Unidos se encuentra en medio de una ola de renuncias en masa.

Recientemente, trabajadores de Amazon y Starbucks estuvieron protestando en sus trabajos para un mejor trato. El Centro de Investigaciones Pew encontró que el 63% de las personas se van debido a la mala paga o la falta de crecimiento profesional. Además, el 57% afirmó que se sentían denigrados en el lugar de trabajo.