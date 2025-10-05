Caputo aterrizó en Washington para reunirse con Bessent

El ministro partió el viernes por la noche a Estados Unidos para cerrar los últimos detalles del acuerdo con el Tesoro. La comitiva estará compuesta también por Santiago Bausili, José Luis Daza y Pablo Quirno.

La comitiva argentina - liderada por el ministro de Economía, Luis Caputo - aterrizó en Estados Unidos para cerrar los detalles del auxilio del Tesoro de EEUU. El encuentro tendrá lugar luego de un reiterado apoyo del secretario Scott Bessent, quien ratificó su apoyo al programa económico argentino, aunque detalló que las negociaciones giran en torno a un swap de monedas.

Temprano el jueves, el funcionario norteamericano aseguró haber mantenido "una llamada muy positiva con el ministro Luis Caputo". y adelantó que esperaba "con ansias" la llegada del equipo argentino a Washington para avanzar en las discusiones sobre "las opciones para brindar apoyo financiero".

La reunión entre los equipos técnicos se suma a la invitación que extendió el gobierno de Donald Trump al presidente Javier Milei para que visite la Casa Blanca y deja abierta la posibilidad de que la ayuda financiera llegue antes del 27 de octubre, primer lunes pos elecciones legislativas.

Junto a Caputo viajaron; el presidente del BCRA, Santiago Bausili; el viceministro José Luis Daza y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

El presidente Javier Milei, en declaraciones radiales del miércoles, recordó las ayudas que brindará los Estados Unidos: “El swap, que eso nos permite tener una línea de liquidez. Otra parte que tiene que ver con la posibilidad de recomprar títulos en el mercado secundario y compartir la ganancia. Lo cual implicaría que el Tesoro tendría una ganancia de capital por hacer esa operación y nosotros podríamos además bajar la deuda. Con lo cual, eso sería un elemento muy importante y, además, está hasta la posibilidad de que compren deuda en el mercado primario. Es decir, en la colocación original”.