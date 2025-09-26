Reinstauran una medida del cepo al dólar

Quien compre en el oficial no podrá vender en el MEP y CCL. El Banco Central endureció así las restricciones cambiarias. La medida ya regía para empresas, pero ahora también para "personas humanas".

El Banco Central (BCRA) volvió a generalizar la restricción cruzada que impide operar simultáneamente en el mercado de cambios oficial y en los dólares financieros. La medida ya estaba vigente para empresas, pero ahora también para "personas humanas", con el objetivo de frenar el "rulo".

A través de la comunicación "A" 8336, el BCRA determinó que, a partir del 26 de septiembre, cuando una persona o empresa quiera comprar dólares al tipo de cambio oficial, deberá firmar una declaración jurada comprometiéndose a no vender dólar MEP o CCL durante tres meses.

"En todos los casos, la entidad deberá contar con una declaración jurada del cliente en la que deje constancia que se compromete a no concertar, de manera directa o indirecta, compras de títulos valores con liquidación en moneda extranjera a partir del momento en que requiere el acceso y por los 90 días corridos subsiguientes", fue el textual de la autoridad monetaria.

Hace apenas una semana el Central había establecido la misma restricción para accionistas de empresas financieras con participación mayor al 5%, directores de las mismas, síndico o integrantes del Consejo de Vigilancia, y/o parientes cercanos a las personas mencionadas anteriormente.

Según fuentes del mercado, esto estuvo dirigido fundamentalmente a directivos de sociedades de bolsa que, al contar con grandes patrimonios y cuentas en el exterior, podían estar poniendo sus propios CUIT para comprar dólares al tipo de cambio oficial y luego con esas divisas generar oferta en los financieros, maniobra que le permitió a varias compañías cancelar deuda a un tipo de cambio muy similar al mayorista.

Por su parte, fuentes oficiales le confirmaron que estas últimas medidas se tomaron para frenar el "rulo" impulsado por grandes actores del mercado. Asimismo, señalan que no están vinculadas con un pedido del Tesoro de EEUU, una especulación que había comenzado a circular tras la normativa.