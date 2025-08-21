Caputo, desafiante: "Lo del Congreso fue una situación más, no nos importa"

El ministro de Economía, Luis Caputo, dejó en claro que el gobierno de Javier Milei no cederá en su programa económico, a pesar de los intentos de la oposición por revertir el veto presidencial sobre la suba de jubilaciones en la Cámara de Diputados.

En el marco del evento empresarial del Consejo de las Américas, Caputo restó importancia a lo sucedido en el Congreso. "No nos vamos a mover un ápice de nuestro programa económico", aseguró, transmitiendo un mensaje de optimismo a los empresarios presentes.

Caputo recordó que el presidente Javier Milei "ya nos había advertido en febrero que los kirchneristas se iban a venir con todo contra este modelo". El ministro defendió la postura del gobierno, a la que calificó como el "único que representa esperanza y les quita sus privilegios" a los que "gobernaron 16 de los últimos 22 años".

Dirigiéndose a los empresarios, Caputo elogió la determinación de Milei. "Lo que más le admiro es que tiene el carácter para sostener esa convicción una vez que llegó al Sillón de Rivadavia. Eso es lo más difícil y por eso nadie lo hizo en más de cien años", concluyó.