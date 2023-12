Carlos Soratti, crítico de la venta de órganos, seguirá al frente del Incucai

Tras las polémicas de la campaña electoral vinculadas a los dichos del ahora presidente electo sobre "mercado de órganos", Javier Milei confirmó a al actual titular del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), Carlos Soratti, para la gestión de gobierno que comienza este domingo 10 de diciembre.

Con la continuidad del funcionario, Milei busca dar certidumbre sobre una de las polémicas de la campaña en la que habló de los órganos como "un mercado más". Soratti, un histórico funcionario del kirchnerismo y reconocido por su experiencia en la materia, había sido muy crítico de Milei.

"Al escuchar a Milei tuve una sensación muy fea y mucha tristeza por esta manera tan ligera de tratar temas tan sensibles a la sociedad. "Es la antítesis del ejercicio de la libertad", dijo Soratti el 10 de octubre en diálogo con AM 750.

Y agregó: "Todo condicionamiento y todo ofrecimiento que altere esa autonomía de la libertad, es lo que se desecha y se regula, se prohíbe. O sea que ni siquiera desde el punto de vista de la libertad tiene sentido. La libertad está garantizada cuando se prohíben todos los condicionamientos para la donación".

La referencia de Soratti fue sobre los polémicos dichos de Milei. "Una de las cosas que he planteado es que más de más de 350 mil personas mueren por año. Por ley son todos potencialmente donantes. Hay 7.500 personas que están sufriendo, esperando los trasplantes. Hay algo que no está funcionando bien", había dicho Milei en mayo, antes de anotarse oficialmente como precandidato presidencial.

"No se necesita que nadie venda ni haga nada. Si hay 350 mil donantes por ley. El problema es por qué no llega. Y no llega porque hay gente que se beneficia de que eso no pase. La pregunta es por qué estás de acuerdo con que sufran 7.500 personas cuando hay 350.000 potenciales donantes por año", había señalado Milei.

Según datos del Incucai, este año se realizaron 1708 trasplantes, 769 personas donaron órganos, lo que entrega una media de 46.48 donantes por cada millón de habitantes.

Soratti había defendido el sistema hace dos meses: "Es un sistema regulado, fiscalizado. Cada institución que realiza trasplantes debe ser habilitada y cumplir con todos los requisitos. Cada integrante debe ser autorizado. Cada proceso de donación se registra en un sistema informático".

"Creo que muestran una gran ignorancia de los temas porque son proceso complejos. El trasplante es una terapia muy compleja que involucra a muchas instituciones, que tiene varias décadas. Creo que se desconoce, más allá de que la intención de tirarlo así es algo de provocación para estar siempre en agenda", había remarcado Soratti, que ahora aceptó seguir al frente del organismo.