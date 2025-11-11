Caso Lautaro Labbe: confirman condena a 20 años para el policía Simón Cruz

El fiscal general Julio Puentes confirmó el cierre del proceso judicial por el homicidio del joven. La pena para el autor del disparo, el policía Simón Cruz, fue reducida de 22 a 20 años.

El fiscal general Julio Puentes confirmó que quedó firme la condena a 20 años de prisión para el policía Simón Cruz, responsable del disparo que mató a Lautaro Labbe, el joven asesinado en Comodoro Rivadavia. La pena había sido originalmente de 22 años, pero fue reducida tras una impugnación presentada por la defensa.

Puentes subrayó que, pese a la disminución, la condena sigue siendo significativa. “No reduce en demasía el monto original. Son 20 años, teniendo en cuenta que el mínimo para este tipo de delitos es de 10 años y 8 meses, y puede llegar hasta 33 años por la condición de funcionario policial”, explicó.

El hecho fue caratulado como homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego. Durante la investigación, la fiscalía detectó serias irregularidades en el manejo de la escena del crimen. “A una prenda de vestir del menor Lautaro Labbe le faltaba la capucha, que fue cortada adrede por los funcionarios policiales, porque tenía un orificio y se hubiera determinado que por ahí pasó el proyectil”, señaló el fiscal. Además, la vaina del disparo nunca fue hallada.

Junto con el autor material, otros cuatro efectivos policiales fueron condenados en un juicio abreviado por encubrimiento agravado. Sin embargo, Puentes advirtió que estos agentes “hasta el día de hoy no han sido desvinculados de la Policía Provincial”, pese a las condenas en su contra.