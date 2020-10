César Villarroel: "juegan con las expectativas"

El entrenador de Huracán ve un destrato hacia el fútbol del interior, teniendo en cuenta que aún no se definió un posible retorno del Regional.

César Villarroel trabaja día a día junto a su equipo de trabajo pensando en un posible regreso de la competencia. Si bien tiene claro que hoy por hoy la prioridad es la salud, necesita respuestas mientras planifica en el aire.

“Lo veo muy complicado, porque es todo tan incierto en nuestra categoría y no así en otras, que están teniendo la posibilidad de poder volver”, manifestó el director técnico de Huracán de Comodoro Rivadavia en diálogo con El Patagónico, sobre la incertidumbre que genera el Consejo Federal al no incluir a la categoría en sus definiciones.

Asimismo, remarcó: “Creo que esto viene ya desde hace un tiempo. Nos sacaron el Argentino B, el Argentino C, y están dejando de lado al jugador y al técnico del interior. Nos están pegando muy duro”.

La pandemia y la inacción de quienes deben tomar decisiones, conspiran contra del futuro inmediato de los diferentes actores del fútbol de interior.

“Debido a esta pandemia que estamos sufriendo todos, el jugador de fútbol, el técnico, tuvo que salir a hacer otro trabajo, porque no le dieron y no le están dando la posibilidad de poder volver a desarrollar su profesión. Uno trabaja todos los días pensando en un posible retorno, pero como van las cosas, cada día se van más las esperanzas de que sea un pronto regreso. No lo veo”, admitió.

Asimismo, Villarroel se refirió a la difícil situación epidemiológica que atraviesa Comodoro Rivadavia. “Nosotros, en el tema salud, estamos pasando por uno de los momentos más complicados. Hoy tenemos que priorizar la salud. Es lamentable que no se pueda retomar el trabajo de uno con todos los recaudos, pero entendemos que la ciudad está pasando por un momento muy complicado”, reflexionó.

Pero lo que le genera malestar es la incertidumbre. “Si no se pudo volver a entrenar en septiembre, el Consejo Federal tendría que haber confirmado que lo tiraban para el próximo año, pero los estiraron un mes más. Juegan con las expectativas de los equipos, porque hay clubes que están haciendo contrataciones. Es algo que ellos no ven. La verdad, no entiendo esa parte”, sentenció.

Pese al panorama incierto, el DT del “Globo” quiere estar listo para cuando se pueda volver. “Estamos trabajando con los ‘profes’, todos los días buscando la manera de la posible vuelta, pensando en los protocolos, en los recaudos que habrá que tener cuando algún día volvamos. Por ahí con un mensaje, con un llamado, tratamos de estar cerca de los jugadores, de ver cómo está su situación, cómo los encuentra esta pandemia. Más que eso no podemos hacer”, señaló.

“Cuando vuelva la actividad habrá que cuidar, principalmente, al jugador de fútbol. No sería correcto que, después de diez meses, le den al jugador un mes de preparación para volver a competir. Ojalá que podamos volver a entrenar en noviembre, para una posible vuelta en enero o febrero. Sería lo ideal”, recalcó Villarroel.