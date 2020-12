Chacarera por la continuidad del profesorado de danzas

La comunidad educativa del Instituto Superior de Formación Docente Artística 806 juntó firmas y reclamó por la continuidad de la propuesta académica, ya que el Ministerio de Educación de Chubut resolvió no abrir inscripciones para 2021. Estiman que casi 70 alumnos no podrán finalizar sus estudios.

La plaza de la Escuela 83 fue el escenario para que la comunidad educativa del Instituto Superior de Formación Docente Artística 806, de Comodoro Rivadavia, reclamara por la apertura de inscripciones para el próximo ciclo lectivo del profesorado de danzas. Es que, según las autoridades del Ministerio de Educación de Chubut, la carrera no cuenta con la salida laboral y el cuerpo necesario para que se justifique la apertura del espacio.

La concentración comenzó a las 17 para juntar firmas y manifestar la preocupación de los afectados por esa determinación. “Siempre cumplimos con la cantidad de inscriptos y preinscriptos para todos los ciclos lectivos. Esta carrera tiene 11 años de antigüedad. Ya nos había pasado algo similar en la apertura del ciclo lectivo 2020. Enviamos notas y todos los trámites correspondientes hasta que nos autorizaron”, aseveró Cintia Blanco, una de las profesoras del ISFDA 806.

En diálogo con El Patagónico, la docente manifestó: “ahora en diciembre, nos encontramos que envían determinados criterios para la apertura de las carreras, pero no nos dan el visto bueno a (profesorado de) danzas para la apertura del próximo ciclo lectivo. Según los criterios que pusieron se encontraba que tenemos que tener salida laboral y contar con el recurso humano necesario”.

“Ellos sostienen que no existe salida laboral, pero en todos los diseños curriculares obligatorios se encuentra danza como espacio. En el nivel inicial figura como expresión corporal y teatral, en primera figura como expresión corporal y en segundo ciclo es danzas. Y en la secundaria figura como danzas que abarca danzas folclóricas, danzas populares y regionales. Los mismos docentes trabajaron en los diseños para los niveles educativos. Si no tenemos una salida laboral no es porque no queramos sino porque no se designan las horas para el profesorado de danza”, subrayó.

Blanco explicó que en caso de mantenerse la decisión del Ministerio, casi 70 alumnos no podrán continuar con sus estudios. Es que en primer año hay 27 estudiantes, en segundo año hay 17, en tercer año otros 12 y en cuarto año no se pudieron recibir 6 alumnos debido a las consecuencias del coronavirus. “Los chicos del último año se pueden quedar sin carrera y sin graduarse después de todo el esfuerzo que han realizado tanto tiempo”, advirtió la docente.

Las acciones continuarán hasta que puedan tener una respuesta favorable. Una de ellas será enviar una nota para la Subsecretaría de Coordinación de Educación que no dio la autorización para pedir que se revea esta situación. Además, la próxima semana se realizará un reclamo en conjunto con la comunidad educativa de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Noroeste Argentino.