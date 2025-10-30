Chainsaw man - La película: Arco de Reze

Desde el jueves 30 de octubre, estrenándose en simultaneidad con salas de todo el país, se exhibe la primera película para cine que continúa a la popular serie de anime, basada en el manga homónimo de Tatsuki Fujimoto.

Denji trabajaba como cazador de demonios para la yakuza, tratando de saldar la deuda que había heredado de sus padres, pero la yakuza lo traicionó y lo mató. Antes de perder el conocimiento, Pochita, el perro-demonio motosierra de Denji, hizo un trato con él y le salvó la vida. Así se fusionaron, creando al imparable Chainsaw-Man. Ahora, en medio de una brutal guerra entre demonios, cazadores y enemigos secretos, una misteriosa chica llamada Reze irrumpe en su mundo y Denji se enfrenta a su batalla más mortífera, impulsado por el amor, en un mundo donde la supervivencia no conoce reglas.

Esta película es una secuela directa de la primera temporada del anime. Retoma los eventos tras el enfrentamiento con Katana Man y adapta el llamado Arco de Reze, también conocido como “Bomb Girl Arc”. En la línea del manga, este arco corresponde a los capítulos 40 al 52 y marca el inicio de un cambio importante en la vida de Denji. A diferencia de lo que podría ser una simple historia paralela, esta entrega sigue la trama principal y prepara el terreno para lo que será la segunda temporada del anime. Reze es el eje central de esta historia. En apariencia, es una joven encantadora que parece enamorarse de Denji, pero detrás de su sonrisa se esconden secretos que alterarán la vida del protagonista.

“El Arco de Reze” combina romance, acción y tragedia, a la vez que deja ver un lado más emocional y vulnerable de Chainsaw-Man. Es, por cierto, uno de los más aclamados por los lectores del manga. Publicado entre los capítulos 40 y 52, introduce a Reze, una aparente chica dulce e inocente que se cruza en la vida de Denji y lo hace experimentar sentimientos de afecto genuino. Denji aún está descubriendo lo que significa vivir más allá de la miseria y la violencia, y por primera vez parece a punto de conocer el cariño y la normalidad que siempre anheló. Lo que comienza como un romance inocente pronto se transforma en una lucha de vida o muerte, cuando la verdadera identidad de Reze sale a la luz. Entre explosiones, traiciones y sentimientos contradictorios, Denji deberá enfrentar una de las pruebas más dolorosas de su vida.

“Chainsaw Man” debutó como manga en 2018 bajo la editorial Shueisha. Su combinación de violencia, humor negro y personajes complejos lo convirtió en fenómeno mundial. MAPPA lo llevó al anime en 2022 y la adaptación fue recibida con entusiasmo, consolidando a Denji como un protagonista inolvidable para una nueva generación de fans. La película apuesta por un formato estándar de largometraje que permitirá explorar de forma equilibrada la relación entre Denji y Reze, sin sacrificar la acción frenética que caracteriza la saga.

Género: Animé, fantasía, aventura

Origen: Japón

Título original: Gekijô-ban chensô man reze-hen ( )

Año: 2025

Formato: 2D

Duración: 1 hora, 40 Min.

Calificación: Apta para mayores de 13 años

Ficha Técnica:

Dirección: Tatsuya Yoshihara

Guión: Hiroshi Seko, Tatsuki Fujimoto

Producción: Manabu Ôtsuka

Música: Kensuke Ushio

Fotografía: Teppei Ito Montaje: Masato Yoshitake

Voces originales:

Kikunosuke Toya (Denji), Reina Ueda (Reze), Fairouz Ai (Power), Tomori Kusunoki (Makima), Shogo Sakata (Aki Hayakawa), Shiori Izawa (Pochita), Karin Takahashi (Kobeni Higashiyama), Maaya Uchida (Angel Devil), Natsuki Hanae (Beam), Yya Uchida (Violence Fiend)