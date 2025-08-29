Chenque y Calafate se presentan en el Valle

Este sábado comenzará la tercera fecha de la fase regular del Torneo Austral de rugby 2025, certamen que organizan tanto la Unión Austral (URA) como la Unión del Valle del Chubut (URVCh).
Chenque RC, quien es uno de los líderes que tiene el certamen en Primera división, visitará desde las 15:30 a Draig Goch RC de Gaiman, con el referato de Gabriel Kononczuk.
Por su parte, en Rawson, Bigornia Club recibirá a Calafate RC, que buscará dar el golpe en la cancha del “Yunque”. Daniel Barchetta serán el árbitro del partido.
La fecha continuará el domingo con los duelos Patoruzú RC-Deportivo Portugués, Comodoro RC-Trelew RC y San Jorge RC-Puerto Madryn RC.
Cabe destacar que tanto el “Luso” como las “Cebras” son los otros dos punteros que tiene el campeonato en la categoría Superior.
PRIMERA DIVISION: 1) Trelew RC 9 puntos, 2) Deportivo Portugués 9, 3) Chenque RC 9, 4) Comodoro RC 6, 5) Bigornia Club 5, 6) Puerto Madryn RC 5, 7) Calafate RC 5, 8) Patoruzú RC 0, 9) San Jorge RC 0 y 10) Draigh Goch RC 0.
Programa de la 3ª fecha
SABADO 30
Cancha: Draig Goch RC (Gaiman)
14:00 M-18: Draig Goch RC vs Chenque RC. Referí: Designa local. Asistentes: Designa local y designa visita.
15:30 Primera: Draig Goch RC vs Chenque RC. Referí: Gabriel Kononczuk. Asistentes: Designa local y designa visita.
Cancha: Bigornia Club (Rawson)
12:30 M-16: Bigornia Club vs Calafate RC. Referí: Designa local. Asistentes: Designa local y designa visita.
14:00 M-18: Bigornia Club vs Calafate RC. Referí: Designa local. Asistentes: Designa local y designa visita.
15:30 Primera división: Bigornia Club vs Calafate RC. Referí: Daniel Barchetta. Asistentes: Designa local y designa visita.
DOMINGO 31
Cancha: Patoruzú RC (Trelew)
11:30 M-15: Patoruzú RC vs Deportivo Portugués. Referí: Designa local. Asistentes: Designa local y designa visita.
13:00 M-16: Patoruzú RC vs Deportivo Portugués. Referí: Designa local. Asistentes: Designa local y designa visita.
14:30 M-18Ç: Patoruzú RC vs Deportivo Portugués. Referí: Juan Pablo Anglada. Asistentes: Designa local y designa visita.
16:00 Primera: Patoruzú RC vs Deportivo Portugués. Referí: Sebastián Molina. Asistentes: Juan Pablo Anglada y
Designa local.
Cancha 2: Comodoro RC (Astra – Km 20)
12:00 M-15: Comodoro RC vs Trelew RC. Referí: Dante Hermosilla. Asistentes: Designa local y designa visita.
13:30 M-16: Comodoro RC vs Trelew RC. Referí: Gian Franco Paolo. Asistentes: Dante Hermosilla y designa local.
15:00 M-18: Comodoro RC vs Trelew RC. Referí: Pablo Heredia. Asistentes: Gian Franco Paolo y designa local.
Cancha 1: Comodoro RC (Astra – Km 20)
14:30 Intermedia: Comodoro RC vs Trelew RC. Referí: Santiago Carrizo. Asistentes: Designa local y designa visita.
16:00 Primera división: Comodoro RC vs Trelew RC. Referí: Ezequiel Cid. Asistentes: Santiago Carrizo y Dante Hermosilla.
Cancha: San Jorge RC (Caleta Olivia)
13:00 M-16: San Jorge RC vs Puerto Madryn RC. Referí: Fernando Nahuel. Asistentes: Designa local y designa visita.
14:30 M-18: San Jorge RC vs Puerto Madryn RC. Referí: Julián Ciancio. Asistentes: Fernando Nahuel y designa local.
16:00 Primera: San Jorge RC vs Puerto Madryn RC. Referí: Axel Cárdenas. Asistentes: Julián Ciancio y Fernando Nahuel.
Foto: Competencias URA.