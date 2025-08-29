"Como equipo nos va a fortalecer para lo que viene"

Por los cuartos de final de la AmeriCup de Nicaragua, Argentina derrotó a Puerto Rico 82-77 en tiempo suplementario. La palabra del DT y del base del equipo.

En su mejor presentación en el certamen continental, la Selección Mayor Masculina derrotó este jueves a Puerto Rico por 82-77 y sacó boleto a las semifinales de la AmeriCup que se celebra en Nicaragua. Este sábado, el elenco nacional enfrentará a Canadá por un lugar en el partido por el título.

Fue un partidazo en el que Argentina comenzó en ventaja pero luego supo estar once puntos debajo en un trámite cuesta arriba. Pero el equipo dio una muestra de carácter para revertir la situación desde la defensa y enviar el encuentro a tiempo suplementario. “Fue un partido durísimo, no pudimos encontrar una ofensiva estable durante la primera mitad. Defensivamente creo que hicimos un buen juego, nuestra meta siempre es tratar de dejar equipos debajo de los 70 puntos y ese fue el número al final del tiempo regular", sostuvo el entrenador Pablo Prigioni.

En ese sentido, el entrenador agregó: "Quiero remarcar el carácter y la fortaleza mental de nuestros jugadores. Cuando estábamos diez abajo con cinco minutos por jugar siguieron peleando y encontraron la forma de remontar el partido y mandarlo a suplementario. Tuvimos nuestra chance de ganarlo en el tiempo regular, pero pudimos terminar el trabajo en la prórroga”.

Puerto Rico sacó once de ventaja en el segundo tiempo, pero Argentina reaccionó a tiempo. Prigioni explicó los detalles que ayudaron a revertir la situación: “El mensaje fue que mantuviéramos la calma. En ese momento intentamos buscar un quinteto que nos diera respuestas ofensivas, pero al mismo tiempo que pudiéramos defender bien y correr. Ahí la defensa en zona nos ayudó mucho, a ellos se les complicó un poco atacarla. Mutábamos con otras defensas, por momentos. Vimos que ellos no pudieron anotar con fluidez y nos permitieron correr. Luego tuvimos algunas acciones ofensivas que nos empezaron a dar buenos resultados y pudimos encontrar puntos fáciles. Ahí el equipo empezó a sentirse más cómodo y creció la confianza en que podíamos llevarnos el juego”.

José Vildoza también aprovechó para dar su perspectiva sobre la gran victoria de este jueves: “Contento por haber cumplido el objetivo, creo que jugamos un gran partido en líneas generales. Aguantamos la embestida de ellos y pudimos sobreponernos. Hicimos un gran esfuerzo, todavía tenemos varias cosas por mejorar, las pérdidas por ejemplo, y algunos baches que tuvimos. Fue una gran muestra de carácter la que dimos hoy, como equipo nos va a fortalecer para lo que viene”.

“Estos partidos siempre son cambiantes, es importante mantenerse juntos, no perder la calma. Se trata un poco de sostener la identidad, y seguir unidos adentro de la cancha", agregó el base, que finalizó con 18 puntos y 5 asistencias. "Ahora toca disfrutar por este momento la victoria, ver el rival del sábado y ya empezar a prepararlo”, sentenció.

Por último, el entrenador tomó perspectiva y resaltó el crecimiento del equipo de cara al futuro: “Estamos felices por los jugadores, por este grupo. Como lo dijimos antes de comenzar el torneo, son nueve jugadores debutando en una AmeriCup, debutando con la Mayor. El mérito es de ellos, llevan mucho tiempo trabajando y preparándose. Los resultados están a la vista. A medida que pasan los entrenamientos y los partidos cada vez son mejor equipo, están construyendo su camino como grupo dentro y fuera de la cancha. Hoy fue una muestra de ello. Toda la gente en Argentina debería estar contenta con el esfuerzo que ha dado este grupo”.