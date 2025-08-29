El fútbol local se pone al día

Este fin de semana se juegan partidos pendientes de la A y la B.

Con el título consumado de la Comisión de Actividades Infantiles en la A y con Rada Tilly a un paso de consagrarse en la B, la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia decidió reprogramar este fin de semana los encuentros postergados en ambas categorías.

Por el Apertura A, el sábado desde las 15:00 jugarán Deportivo Sarmiento-Laprida (con arbitraje de Fabio Calvi) y Huracán-Tiro Federal (Diego Schooff), mientras que el domingo en el mismo horario se medirán Florentino Ameghino y Petroquímica en el Estadio Municipal, con Carlos Rujano como árbitro principal.

En cuanto al Apertura B, el sábado a partir de las 15:00, Oeste Juniors recibirá a Deportivo Roca y el árbitro será Cristian Ontivero. Al certamen del ascenso le quedan tres fechas y al líder invicto Rada Tilly le alcanza con un punto para salir campeón.