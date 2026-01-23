Chile: el fuego ya destruyó más de 2098 viviendas en Bío Bío

Días muy duros están viviendo en el vecino país, por el avance de las llamas.

En un nuevo balance, el Gobierno informó que el número de viviendas destruidas por los incendios en Bío Bío aumentó a más de 1.800, mientras que en Ñuble la cantidad de casas afectadas es de casi 260.

“Hay un aumento significativo en las viviendas registradas que han sido afectadas por los incendios (en dichas regiones). Y la suma alcanza, de acuerdo al registro oficial en este momento, a 2098 viviendas“, afirmó el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.

“Con distinto nivel de afectación, la gran mayoría de ellas con una afectación importante, un nivel de destrucción importante o completamente destruidas. De esas 2098 viviendas, 257 corresponden a la región de Ñuble; 1.837 a la región de Bío Bío; y 4 a la región de La Araucanía“, detalló.

“Y la jornada ha sido hoy compleja, pero menos difícil que en días anteriores, lo que no significa que vayamos a bajar los brazos ni que podamos confiarnos”, aseveró.

Por otro lado, el secretario de Estado también se refirió al arribo de voluntarios de otros países que han llegado al país para ayudar en las labores sobre las zonas siniestradas.

“Han arribado brigadistas de México, 145, queremos agradecer la solidaridad. Van a arribar en las próximas horas brigadistas de Uruguay y el 28 de enero brigadistas de Colombia. Son 145 de México, 31 de Uruguay y 80 desde Colombia”, mencionó.

“Tal como Chile ha actuado sobre la base de la solidaridad con países de la región. De hecho, hace poco hicimos un gesto muy importante con Argentina. Agradecemos la ayuda y la solidaridad solidaridad internacional que se manifiesta a través de este esfuerzo”, recalcó.

En tanto, desde el Ejecutivo señalaron que el número de víctimas fatales por los incendios en Bío Bío y Ñuble se mantiene en 21. Información de Radio Bío Bío.