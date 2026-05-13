Detienen a una madre por encubrir a su pareja que abusaba de sus tres hijos

La mujer fue capturada en Santiago del Estero tras comprobarse que amenazaba a las víctimas para que mintieran y protegieran al agresor en la Cámara Gesell.

Una compleja investigación del Departamento de Trata de Personas de la Policía de Santiago del Estero derivó en la detención de una mujer en la localidad de Weisburd. La acusada está implicada en una causa de gravísimos abusos sexuales cometidos contra sus tres hijos de 11, 12 y 16 años. El principal imputado es su ex pareja, quien ya se encuentra tras las rejas bajo cargos de abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante.

La causa, liderada por la fiscal Daniela Yslas, comenzó en enero cuando la hija mayor alertó a una tía sobre el calvario que sufrían junto a sus hermanos. Tras el arresto del padrastro, las pericias revelaron un giro determinante: el hombre filmaba los ataques en la vivienda familiar con el conocimiento y la complicidad activa de la madre, quien buscaba garantizar la impunidad del agresor.

Lejos de proteger a los menores, la progenitora fue imputada por encubrimiento agravado. Esta manipulación quedó en evidencia durante la Cámara Gesell, donde los tres hermanos coincidieron de forma unánime en que su madre los hostigaba bajo severas amenazas para que dieran una versión falsa de los ultrajes y no delataran al atacante ante las autoridades judiciales.

Al momento del operativo para capturar a la acusada en su domicilio, los oficiales hallaron a los menores completamente solos. Ante la ausencia de la mujer, el personal policial extendió la búsqueda hasta Santiago del Estero capital, donde finalmente fue interceptada e incomunicada en la vía pública a pocos metros de la Fiscalía, mientras caminaba junto a su abogada defensora.

Debido al severo panorama de desamparo, la Fiscalía dio intervención urgente a la Dirección General de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) para brindar asistencia y contención a los hermanos. Las víctimas quedaron bajo resguardo transitorio de las autoridades, mientras la vivienda familiar permanece custodiada por la abuela paterna, quien podría asumir la tutela próximamente.