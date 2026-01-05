Chocó, huyó y luego se presentó en la comisaría

El siniestro entre un vehículo y una moto ocurrió el domingo por la tarde sobre la Ruta 3, a la altura del kilómetro 1838. La víctima sufrió lesiones en un pie y fue trasladada a un centro médico.

Un accidente de tránsito con un motociclista lesionado se produjo este domingo 4 de enero por la tarde sobre la Ruta Nacional Nº 3, en el kilómetro 1838, dentro de la jurisdicción de la Comisaría del Distrito Rada Tilly.

El hecho fue advertido alrededor de las 19:55, cuando la policía recibió varios llamados que alertaban sobre un siniestro vial en ese sector. Al llegar, los efectivos encontraron a un joven de 27 años tendido sobre la banquina, con visibles dolencias en uno de sus pies. Fue identificado como Juan Pablo Sánchez.

De acuerdo al testimonio del damnificado, se desplazaba en sentido norte a bordo de una motocicleta Honda CRF 230 cuando un vehículo Renault Koleos azul lo embistió desde el lateral izquierdo. El impacto provocó que perdiera el control del rodado y cayera sobre la cinta asfáltica. El automóvil, que no tenía patente visible, se retiró del lugar en dirección sur, hacia la zona de salida de camiones.

Personal médico de la empresa EMEC asistió al motociclista en el lugar y, por indicación de la doctora Florencia Arias, dispuso su traslado a la Clínica La Española para una evaluación más completa.

Más tarde, cerca de las 21:30, un hombre se presentó de manera voluntaria en la dependencia policial y aseguró ser el conductor del vehículo involucrado en el choque.