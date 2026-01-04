Choque y fuga: un auto terminó dentro de un conducto cloacal

El siniestro ocurrió en Roca y Canadá. No hubo heridos, pero el conductor se retiró del lugar tras el impacto y el vehículo fue secuestrado.

Un accidente de tránsito sin personas lesionadas alteró la calma del domingo por la mañana en la esquina de las avenidas Roca y Canadá. Minutos después de las 9, el conductor de una Ford EcoSport perdió el control y terminó impactando contra un conducto cloacal ubicado en el sector.

Como consecuencia del choque, el vehículo quedó parcialmente hundido en la excavación, con importantes daños en su parte frontal y uno de sus laterales. La violencia del impacto también provocó la rotura de la barandilla de protección del conducto y la dispersión de escombros sobre la calzada.

En el lugar permaneció únicamente el acompañante del rodado, un joven de 19 años identificado como C.T., quien indicó que el conductor —I.P., de la misma edad— se retiró inmediatamente después del siniestro. Además, señaló que, a su entender, el joven que manejaba se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del hecho.

Personal de Tránsito intervino en la escena y luego de las actuaciones correspondientes, el vehículo fue secuestrado y trasladado al corralón municipal, quedando el procedimiento encuadrado en el informe R.I. 201.