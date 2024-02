Chubut denunciaría penalmente al ministro Caputo

El vicegobernador Gustavo Menna expresó que Chubut es una provincia que aporta más de lo que recibe y que no tiene acceso a fondos discrecionales. El titular de la Legislatura provincial manifestó en una entrevista concedida a La Nación+ que “no se trata de reclamar dádivas ni subsidios, sino que lo se reclama son fondos que le pertenecen a Chubut por derecho propio de coparticipación”.

Luego de un agitado viernes en el que el gobernador Ignacio Torres se le plantó a Javier Milei y advirtió con cerrar el paso de petróleo y gas al resto del país, Menna acotó que "en lo que va del mes, nos han recortado 13 mil 500 millones de pesos que son de la provincia; que obedecen a deuda tomada por la irresponsabilidad del gobierno de Arcioni".

La deuda es con el Fondo Fiduciario y la misma se le ha ido refinanciando a todas las provincias, explicó el vicegobernador y dijo que "esta semejante retención equivale a más de un tercio de lo que le corresponde a Chubut por coparticipación federal de impuestos anticipada". De hecho, Torres había dicho públicamente antes que equivalía a cuatro escuelas.

Menna hizo referencia a la frase que expresó el Gobierno nacional de que "al que no nos acompaña, no le mandamos plata", en el contexto de votación de la ley ómnibus, y dijo que los gobernadores no son empleados del Poder Ejecutivo nacional y que han sido elegidos por el pueblo de sus provincias.

El exdiputado nacional explicó que "las provincias son estados que forman parte de la Federación, pero como dice la Constitución, conservan todo el poder no delegado a la Nación". Además, dijo estar "en presencia de un acto ilícito".

"La coparticipación está fijada en el artículo 75 de la Constitución, inciso 2. Es la coparticipación federal de impuestos y por eso se está presentando una medida autosatisfactiva ante la Justicia Federal y se está evaluando denunciar penalmente al ministro de Economía de la Nación por este proceder", anunció en referencia a Luis Caputo, quien hoy maneja todas las cajas del gobierno de Milei.

"Chubut está con un problema de endeudamiento por la irresponsabilidad del gobierno que se mantuvo hasta el 10 de diciembre. Es una situación financiera compleja y en este sentido, lo que se ha hecho es un recorte que obedece al repago de instrumentos financieros de los préstamos del Fondo Fiduciario. Es una deuda que se les refinanció a todas las provincias y además está claro que a ninguna persona medianamente inteligente se le escapa que retener más de un tercio de la coparticipación condena a la provincia a no cumplir los servicios a su cargo; a no pagar sueldos; etc.", apuntó Menna.

Sobre el diálogo con el Gobierno nacional dijo que no obtienen respuestas. "Parece que acá hay una decisión de someter a las provincias. Chubut tiene capacidad crediticia; necesita reestructurar su deuda y sigue pendiente todavía una autorización del Banco Central sin ningún motivo para esto", dijo el vicegobernador.

También remarcó que las provincias del sur generan riqueza y que Chubut es la cuarta exportadora del país y que por eso no merece este destrato. Por último, Menna enfatizó que "esto es una visión compartida con el resto de las provincias patagónicas y por eso han respaldado a nuestra provincia".